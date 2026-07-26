"Без споров не обходится": Горбунов честно высказался о характере Боклана и 30-летней дружбе

Юрий Горбунов и Станислав Боклан

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Украинский телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов раскрыл тонкости многолетней дружбы и сотрудничества с народным артистом Украины Станиславом Бокланом.

По словам шоумена, они знакомы почти три десятилетия. Их дружба началась после переезда Горбунова в Киев, когда режиссер Семен Горов пригласил его на съемку музыкального клипа. В это время он впервые познакомился с Бокланом.

Как отметил Горбунов в интервью oboz.ua, за годы общения он хорошо изучил характер коллеги и не скрывает, что тот бывает эмоциональным. В то же время уверяет: все споры возникают исключительно из-за творческого процесса и он не смотрит на это чего-то критического.

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«Мы со Стасом знаем друг друга уже почти 30 лет. Поначалу просто дружили, еще без совместной работы. Да, говорят, что у него непростой характер. Но покажите мне творческий человек с простым характером. Он эмоционален, можем даже поспорить на повышенных тонах, но это всегда касается только работы. Когда все хотят сделать хорошее кино, без творческих споров не обходится», — поделился Горбунов.

Станислав Боклан / © instagram.com/boklanstas

Продюсер также отметил, что очень ценит профессиональный опыт Боклана. По его словам, актер нередко предлагает идеи, помогающие улучшить будущий фильм, а младшие коллеги внимательно прислушиваются к его советам.

«Я очень ценю Стаса за его опыт. Иногда он подсказывает такие вещи, о которых мы даже не думали. Молодежь к нему прислушивается. Бывает, конечно, что эмоции одерживают верх, но я к этому отношусь спокойно. Мне вообще легко понять актеров, потому что я сам актер по эту сторону баррикады», — добавил продюсер.

В то же время Горбунов убежден, что кино создается командой, где каждый играет свою важную роль. Хотя продюсер отвечает за бюджет, а актеры за воплощение образов, окончательное слово во время съемочного процесса, по его мнению, всегда должно оставаться за режиссером, ведь именно он видит целостную картину будущего фильма.

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Напомним, недавно Юрий Горбунов рассказал об общении со старшим сыном Екатерины Осадчей, которого она родила в предыдущих отношениях.

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