Без Владимира Остапчука: Кристина Горняк рассказала, как отпразднует 36-летие

У жены шоумена уже есть план, как встретит свой день рождения, и в этом плане ее любимого нет.

Жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк уже совсем скоро, 10 октября, отпразднует день рождения.

Избраннице ведущего исполнится 36 лет. На странице в Instagram Горняк поделилась с поклонниками планами, как встретит этот день. Отвечая на замечания подписницы, что Кристина в последнее время выглядит усталой и ей нужен отдых, Кристина отметила, что это действительно так и вскоре она позволит себе немного отвлечься.

"Так и есть… Много разных эмоций, поэтому эта дама завтра едет в девичник с подругами встречать свои 36 лет", — сообщила Горняк и запостила архивное фото с детства.

Кристина Горняк в детстве / Фото: instagram.com/kristygor

А вот относительно своего мужа Владимира Остапчука Кристина, как и последние несколько месяцев, ни слова не обмолвилась и планов встречать свой день рождения с ним у нотариуса нет.

Кристина Остапчук / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, что уже месяц как в СМИ ходят слухи о разрыве Владимира Остапчука и Кристины Горняк. И, в первую очередь, эти слухи подогревают именно супруги. Они резко перестали публиковать общие сторис и фото вместе в соцсетях, хотя раньше делали это очень активно. Также Кристина публично не поздравила мужа с днем рождения, хотя до этого делала это всегда.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Слухи о проблемах в отношениях пары подтвердил и ведущий Слава Демин, знающий супругов лично. Он отметил, что пара действительно в последнее время не живет вместе. Между тем, ни Горняк, ни Остапчук официально ничего не комментируют.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/kristygor

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