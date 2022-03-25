Безруков, Чичерина, Тимати и Боярский: Латвия внесла в "черный список" артистов-путинистов

Латвия запретила въезд в страну и другим российским артистам, которые поддержали войну в Украине.

Правительство Латвии решило внести в перечень нежелательных лиц российских музыкантов и актеров, которые поддерживают режим Путина и вторжение РФ на территорию Украины.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В "черный список" попали актеры Сергей Безруков, Михаил Боярский, Мария Шукшина, Игорь Угольников и музыканты Тимур Юнусов (Тимати), Юлия Чичерина. Всем им запрещено въезжать на территорию Латвии.

"За поддержку пропаганды войны и агрессии против Украины и в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Закона об иммиграции граждан Российской Федерации внесен в список нежелательных для Латвии лиц, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Список будет дополнительно дополняться", — говорится. в уведомлении.

Все они активно поддерживают режим Путина, вместе с тем перечисленные музыканты и актеры выступают за вторжение России в Украину. Юлия Чичерина вообще четыре дня назад сняла украинский флаг с Энергодарского горсовета. Певице уже объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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