Безумная энергетика и уникальная сцена на 360 градусов: MONATIK устроил фурор в "Украинском доме"

MONATIK

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Один из самых известных артистов страны Дмитрий Монатик, имеющий в своем арсенале собранный с аншлагом "Олимпийский", на этот раз решил максимально удивить своих поклонников. И выбрал место проведения мероприятия, где еще никогда не выступали артисты с подобным шоу.

Уникальная сцена находилась прямо посреди национального центра "Украинский дом" / © пресс-служба MONATIK

Именно 4 июля на территории "Украинского дома" Монатик обустроил мультимедийную сцену, на которой представил песни из нового альбома под названием "Вечно танцующий человек". Впервые, вероятно, это знаковое архитектурное сооружение в центре Киева за 43 года своего существования стало концертной площадкой. Журналисты ТСН.ua не могли упустить долгожданное событие и готовы поделиться самыми яркими моментами вечера.

Дмитрий Монатик отыграл уникальный концерт в "Украинском доме" / © пресс-служба MONATIK

Перед тем, как артист появился на сцене, публику разогревали стендаперы из ютуб-шоу "Львы на джипе". В результате их шутливых разговоров и приколов со звездами, которые транслировались еще и онлайн, им удалось собрать за час более 250 тысяч гривен на нужды ВСУ.

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На разогреве у Монатика были популярные стендаперы "Львы на джипе"

После разогрева на сцене наконец-то появился артист, которого объявил ведущий вечера Женя Янович .

Момент выхода артиста Дмитрия Монатика на сцену

Сразу хочется обратить внимание на сценографию всего действа, потому что она действительно была уникальной. Сцена с учетом 360 градусов позволяла зрителям насладиться действом из любого уголка помещения, а сама фан-зона размещалась на четырех этажах здания, ведь сидячих мест не было совсем! Невероятное световое шоу происходило на балконах, потолках, везде, куда могли достать проекторы. А сцена, на которой, непосредственно танцевал артист, была пластинкой, размещенной в фото-рамке, которая тоже постоянно меняла свет.

Сцена 360 градусов позволяла зрителям максимально погрузиться в атмосферу шоу. / © пресс-служба MONATIK

Круг в форме пластинки неожиданно начал подниматься вместе с Дмитрием / © пресс-служба MONATIK

А вот во время исполнения композиции "Назавжди" круг внутри пластинки неожиданно начал подниматься вместе с Монатиком наверх. И под световой струей действо немного напоминало переход души в другое измерение, как это обычно изображают в кино. Особенно когда звучали слова – "Я тебя не забуду, Я тебя найду".

Дмитрий Монатик во время исполнения песни "Назавжди"

На основной сцене MONATIK был без сопровождения балета, но на других этажах танцовщики в желтых костюмах производили нечто невероятное пластикой своих тел. Как мы узнали, за эту постановку отвечали наиболее известные в стране хореографы – Константин Гордиенко и Алексей Базела.

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За хореографические номера в концерте отвечали Константин Гордиенко и Алексей Базела.

Дмитрий часто обращался к своим зрителям и благодарил их за то, что они нашли время прийти на его концерт. Напомним, ночь перед концертом была ужасной, ведь враг активно атаковал столицу с неба, и тревога в общей сложности длилась около 12 часов!

Напомним, основой программы стали новые треки по четвертому альбому певца. Но, судя по реакции публики, они уже все на слуху. Хотя сам официальный релиз альбома намечен только на 9 сентября 2025 года.

Дмитрий Монатик был в стильном костюме от дизайнера Ивана Фролова

Мощная энергия и зажигательные танцы 39-летнего артиста увлекали не меньше, чем его несомненные хиты, звучавшие один за другим. Трек "Давай танцюй" окончательно заставил всех присутствующих танцевать, хотя и до этого тяжело было удержаться под последние хиты в репертуаре Монатика - "А що?" и "Про тебе".

Яркое световое шоу во время концерта дополняло все происходящее на сцене

Наиболее трогательным моментом в концерте стало исполнение песни "Сильно", после которого Монатик пригласил военного на сцену, чтобы тот сделал предложение своей любимой. Конечно, она ответила "Да!" и под аплодисменты всего зала пара слилась в поцелуе.

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Благодаря помощи Дмитрия Монатика военный сделал предложение прямо во время концерта

Дмитрий Монатик первым поздравил пару с помолвкой

А самым неожиданным эпизодом вечера стал, пожалуй, аукцион прямо во время концерта, который Монатик провел сам, выставив лот в виде своей кепки: "Обычно, я ее бросаю в зал, но сейчас другие времена, поэтому розыгрыш – кто даст больше, тому отдам эту мокрую кепку". В конце концов уникальный экземпляр из головы звезды завоевал многодетный отец, заплативший за нее 70 тысяч гривен.

Во время концерта Дмитрий Монатик сам провел аукцион и продал свою кепку за 70 тысяч гривен

После аукциона артист даже спустился в зал, чтобы поблагодарить зрителя за донат на ВСУ

Кстати, аудитория любителей творчества артиста была максимально разноплановой. В зале, кроме молодежи, мы увидели семьи с младенцами на руках, подростков, пары преклонных лет, а также очень много медийных личностей. Среди которых были Гарик Корогодский с дочерью Лизой, Даша Астафьева, Ольга Мартыновская, певица KOLA, стендаперка Наталья Гарипова, режиссер Тоня Ноябрева, стилист Иван Фролов и другие.

Гарик Корогодский с дочерью Лизой также были среди зрителей концерта MONATIK

В своем выступлении на бис MONATIK исполнил попурри из собственных супер-хитов. А завершился концерт акапельным исполнением Гимна Украины, причем вместе с Монатиком пел весь зал, что не могло не вызвать слез.

Концерт длился два часа, и во время него артист пел даже лежа на сцене / © пресс-служба MONATIK

Артист MONATIK во время своего уникального концерта в "Украинском доме" / © пресс-служба MONATIK

К слову, концерт имел важную благотворительную цель и во время него собирали средства на жилье для ВПЛ, поддержку детей военных и развитие инклюзивных программ.

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Напомним, следующие концерты состоятся во Дворце спорта и в Национальной опере Украины. По словам команды артиста, следующие выступления еще больше удивят даже самых требовательных поклонников, в частности, во Дворце спорта планируется концерт, где Монатик представит максимальное количество дуэтов.