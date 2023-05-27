Безумный фанат Бейонсе перекричал ее во время выступления: реакция певицы

Парень был вне себя от радости, увидев своего кумира.

Американская поп-звезда Бейонсе отправилась в мировой тур в поддержку своего нового музыкального альбома Renaissance.

Поклонники ждали выступления своего кумира очень долго, так что не стали сдерживать эмоций, увидев исполнительницу. Так, в Сети завирусилось забавное видео, снятое во время одного из недавних концертов Бейонсе.

Когда звезда исполняла один из своих старых хитов I Care, преданный поклонник артистки, стоявший прямо под сценой, не сдержал своих эмоций. Парень начал петь вместе с Бейонсе, да так сильно, что просто перекрикивал певицу.

Звезда не разозлилась, она посмотрела на фаната и поблагодарила его за его преданность, и продолжила петь.

Можно сказать, что Бейонсе еще повезло, что фан не взобрался к ней на сцену не нанес повреждений. Потому что, например, Джастина Бибера однажды фанат побил, а Гарри Стайлзу прямо во время концерта прямо в глаз попала конфетой. Еще больше курьезных историй, связанных со звездами и их поклонниками, читайте в нашем материале.

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