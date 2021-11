Безумный Логай и совместное танго "на выживание": каким был полуфинал "Танцев со звездами"

Также известны имена суперфиналистов.

На канале "1+1" состоялся полуфинал шоу "Танцы со звездами".

На двенадцатой неделе актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук соревновались за выход в суперфинал.

Для этого эфира звезды подготовили сразу три танца: один из них они исполнили с победителями прошлых сезонов, второй номер станцевали из классической бальной программы, который выбирали пары-конкуренты, а третьим стало танго на выживание.

Открыла вечер пара Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. А поддержать олимпийскую чемпионку решила триумфаторша прошлого сезона, певица Санта Димопулос. Они станцевали страстный венский вальс под Call Out My Name – The Weeknd, перевоплотившись в вампиров. Трио получило 27 баллов.

Актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук танцевали с победителем второго сезона Игорем Ласточкиным. Смешной джаз со звездой-именинником оценили в 26 баллов.

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай и его партнерша Анна Карелина вышли на паркет вместе с победительницей третьего сезона, актрисой Ксенией Мишиной. Они исполнили ча-ча-ча под хит Кайли Миноуг – Can't Get You Out Of My Head и получили 25 баллов.

К слову, в этом эфире судьи стали еще более придирчивыми, поскольку через неделю уже состоится суперфинал. Итак, ложка дегтя досталась каждому.

В полуфинале шоу "Танцы со звездами" заявила о своем таланте певица Даша Астафьева. Так, звезда хочет стать участницей следующего сезона проекта и поэтому приняла участие в онлайн кастинге, где зрители могут выбрать, за кого из звезд будут болеть в следующем сезоне. Модель поделилась, что ее цель – доказать, что она не развратная стерва и опровергнуть грязные слухи о себе. Модель станцевала вместе с Антоном Нестерком эффектный пасодобль, который подготовила всего за два дня. 80% зрителей в соцсетях проголосовали за то, чтобы знаменитость участвовала в проекте в 2022 году.

Впервые в истории украинских "Танцев со звездами" второй танец для пар выбирали их конкуренты из предложенных стилей латиноамериканской программы — ча-ча-ча, румба, самба, джайв и пасодобль.

Войтенко выбрал для Логая джайв. Артур разозлился и швырнул клоше, когда увидел свой стиль. Так же эмоционально звезда станцевал со своей партнершей, в частности, безумно крутил ее вокруг своей шеи. За это выступление пара получила дополнительные 29 баллов.

Фехтовальщице Ольге Харлан и ее партнеру Дмитрию Дикусару досталась румба. Этот стиль им подготовил Логай, который хотел увидеть спортсменку соблазнительной и раскрепощенной. Участница неплохо справилась с заданием и получила еще 27 баллов.

А вот Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук танцевали самбу. Актер признался, что обрадовался стилю, который ему выбрала Харлан, поскольку любит этот танец. Судьи оценили выступление в максимальные 30 баллов.

Перед третьим блоком порадовала своим выступлением певица Оля Полякова, спевшая свой хит "Взрослая девочка".

В полуфинале проекта состоялось еще одно "впервые". Так, впервые в истории "Танцев со звездами" три пары боролись за место в финале в общем номере, как на настоящем танцевальном турнире. Логай и Карелина, Войтенко и Маланчук, Харлан и Дикусар исполнили танго в сопровождении пианиста-виртуоза и композитора Евгения Хмары.

Судьи выбрали только одну пару лучших, которая получила три бонусных балла – Артура и Анну.

По итогам 12-го эфира лидировала пара Артур Логай и Анна Карелина – 57 баллов. Вторую ступеньку заняли Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук с 56 баллами. Последней в турнирной таблице с 54 баллами оказалась пара Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Каждая пара настолько ошеломила судей и зрителей, что никто на этой неделе не покинул проект. Такое решение было принято продюсерами шоу. Итак, борьбу за кубок продолжают все три пары.

Напомним, что суперфинал "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 28 ноября, в 21:00 на канале 1+1.

