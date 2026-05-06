Билан впервые рассказала об изменах Ращука и как он бросил ее беременной ради любовницы

Владимир Ращук и Виктория Билан

Украинская актриса Виктория Билан после обвинений Владимира Ращука в лицемерии рассказала о его изменах и как он бросил ее беременной ради любовницы.

В прошлом году артисты стали родителями. У них родился общий ребенок — сын Ярема. Однако, как оказалось, в браке пары и близко не было семейной идиллии. Виктория Билан в интервью Алине Доротюк раскрыла шокирующие подробности их отношений за последний год.

В частности, Виктория забеременела с помощью ЭКО. По словам актрисы, они долгое время хотели стать родителями, и наконец-то у них это получилось. Однако, у Ращука была странная реакция на беременность жены. Сейчас Билан уже понимает, почему так. Как оказалось, в этот период у него уже был роман на стороне. Актриса чувствовала, что в браке что-то не так, поскольку поведение мужа кардинально изменилось. Он начал ей грубить, критиковал за слезы и не поддерживал.

Наконец, Виктория случайно увидела переписку в телефоне мужа с другой. Произошло это в прошлом году на Пасху. Правда, тогда мужчина уверял, что это только переписка, между ними ничего не было серьезного.

Виктория Билан / © скриншот с видео

«На последнее ЭКО он со мной шел, уже встречаясь с этой особью. Это был подлый поступок. Я об этом не знала, но, к сожалению, мне попала в руки их переписка. Это была Пасха (2025 год — прим. ред.). Он постоянно везде с телефоном, даже ночью в туалет встает, он идет с телефоном. Это было подозрительно. Здесь он как-то впервые оставил телефон. Я разблокирую телефон, а там переписка открыта: „Ты должен от нее уйти, должен ее бросить, когда ты ей обо мне скажешь“. Я все это вижу… У меня был такой стресс, это был ужас», — вспоминает Виктория.

Наконец, пара стала думать, что же делать с их отношениями и как все наладить. Ращук предлагал пожить отдельно, а Билан — пойти к семейному психотерапевту. Наконец, актер, который служит в армии, взял себе дежурство на четыре дня на пункте постоянной дислокации. Ращук уверял жену, что это время ему нужно, чтобы побыть наедине с мыслями и решить, как действовать. Виктория согласилась и даже приготовила еду с собой.

Алина Доротюк и Виктория Билан / © скриншот с видео

После возвращения из пункта постоянной дислокации мужчина приехал домой с цветами и они помирились. Виктория простила актера, и пара дала отношениям второй шанс. Однако впоследствии Билан выяснила правду. Оказалось, что эти четыре дня мужчина провел с любовницей.

«Начались насмешки и обсуждение того, как я это все переживала. Началась ложь. С ее стороны было много советов, как мне врать, чтобы я не догадалась, как сделать так, чтобы не догадался ее муж. Она очень „красиво“ советовала ему, как не волноваться за ребенка», — шокировала артистка.

Виктория Билан пыталась поставить окончательную точку. Однако Ращук говорил, как жалеет, что все испортил, что любит только ее, хочет быть с ней и сыном. А что же касается любовницы, то окончательно поставит точку в этом романе на стороне. Он даже позвонил женщине при Виктории и сказал, что между ними все прекращается. Однако, уже когда Ращук был на фронте, то восстановил эти отношения.

Виктория Билан / © скриншот с видео

«Он мне такие вещи говорил: „Вика, что я наделал, я все разрушил, я люблю только тебя, хочу быть только с тобой, с женой, с ребенком, я не знаю, что со мной произошло, я запутался“. Им трясло, он постоянно пил воду. Сказал, что даже, если нужны годы, чтобы я простила, он готов ждать, но только прости. Он при мне ей набрал, сказал, что между ними все. 10 дней он мне писал, что любит, а потом я почувствовала, что стиль изменился. Я почувствовала, что он снова с ней общается», — говорит Билан.

В конце весны 2025-го Ращук вернулся с фронта домой, чтобы сниматься в шоу «Зрадники». Как оказалось, на проекте он поддерживал связь не только с женой, но и с любовницей. Когда Виктория об этом узнала, то собрала вещи мужа и больше домой его не пустила. Тем временем Ращук съехался с любовницей, хотя и уверял, что живет один.

Виктория Билан отметила, что не собиралась это все выносить на публику, однако ее возмутило, что мужчина говорит совсем другую версию событий.

Напомним, о разрыве Виктории Билан и Владимира Ращука стало известно лишь в апреле этого года. Тогда артист заявил, что влюбился в другую и начал с ней отношения. При этом актер настаивал, что не видит в этом измены.

