Билл Гейтс после развода с женой сделал заявление: "Самая большая ошибка"

Известный американский бизнесмен и один из основателей Microsoft Билл Гейтс прокомментировал свой развод с Мелиндой Гейтс после 27 лет брака.

Пара не вместе с 2021 года. И через несколько лет Билл в интервью The Sunday Times признал, что шаг разорвать отношения был "ошибкой, о которой он больше всего жалеет". Несмотря на подавленное состояние, он заявил, что со временем научился быть "бодрее". По словам Гейтса, он хотел последовать примеру брака своих родителей, который длился 45 лет. Впрочем, к сожалению, имел много недоразумений с бывшей возлюбленной:

"Я призывал Мелинду быть немного спокойнее моей матери, но мы оба были довольно вспыльчивыми. Я проводил с детьми больше времени, чем мой папа, но соотношение все равно было 10:1, а Мелинда выполняла большинство родительских обязанностей. Мы прекрасно провели время", — вспомнил бизнесмен.

Билл Гейтс и Мелинда Гейтс / Фото: Associated Press

69-летний Билл говорит, что первые несколько лет после развода он с Мелиндой чувствовал себя очень плохо. В частности, ему было очень досадно отпускать столько общих воспоминаний и достижений.

"Есть что-то необычайное в том, чтобы провести всю свою взрослую жизнь с одним человеком. Общие воспоминания, глубина того, чего вы вместе достигали, и рождение детей — все это особенное. Когда мы развелись, это было невероятно трудно. Есть и другие (неудачи – прим. ред.), но не существует такого, с чем можно было бы это сравнить. Развод был несчастен для меня и Мелинды не менее, чем два года", - признался Гейтс.

Отметим, Билл Гейтс женился в 1994 году и был в браке 27 лет. За это время у него с женой родилось трое детей.

Напомним, недавно бывшая супруга актера Дмитрия Ступки, стилист Полина Логунова впервые назвала причину их развода.

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