Billboard назвал имя самой выдающейся поп-звезды века и сразу оправдался за свой выбор

Авторитетное издание о музыкальной индустрии Billboard назвало имя самой выдающейся поп-певицы 21 века.

Хотя в последнее время в чартах уверенно лидирует американская певица Тейлор Свифт, однако эта артистка ее обошла. Первое место в рейтинге "выдающихся" по версии Billboard должна занять исполнительница Бейонсе.

Издание объяснило свой выбор тем, что артистка на сцене уже много лет и за это время она добилась безумного успеха не только в США, но и в мире в целом. В частности, исполнительница создала много хитов, среди которых Crazy in Love, Single Ladies, Halo, Formation и другие.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Кроме того, у Бейонсе 32 статуэтки "Грэмми", а также она была номинирована на "Оскар" много раз. Billboard отмечает, что певица оказала огромное влияние на творчество сейчас известных артистов, о чем они сами и неоднократно говорят. Поэтому, учитывая все это, издание признало Бейонсе самой выдающейся поп-звездой.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Отметим, всего в список самых "выдающихся", кроме Бейонсе, попало 25 артистов, а именно Тейлор Свифт, Рианна, Дрейк, Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Ариана Гранде, Адель и другие.

К слову, новый титул Бейонсе, которым ее наградило издание Billboard, вызвал шквал обсуждений. Дело в том, что артистка в этом году оказалась в эпицентре скандала. Приятеля мужа артистки Jay-Z, рэпера P. Diddy, заключили в тюрьму. Его обвиняют в ужасных преступлениях сексуального характера и не только. В Сети говорят, что Бейонсе и Jay-Z обо всем этом знали и даже были причастны к определенным правонарушениям. Однако знаменитости не комментировали скандальные упреки, а также нет никаких подтверждений этим теориям заговоров.

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