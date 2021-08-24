Билли Айлиш коротко подстриглась и стала похожей на свою маму

Звезда удивила поклонников новым образом.

Американская певица и автор песен Билли Айлиш, которая недавно засветила пышный бюст в бежевом лифе, решила изменить свой имидж.

19-летняя знаменитость любит экспериментировать со своими волосами. Она часто красится в яркие цвета. Однако, на этот раз она только коротко подстриглась.

Билли Айлиш с новой прической / instagram.com/billieeilish

Так, она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram фотографию, на которой звезда продемонстрировала свою новую прическу. Также певица поделилась архивным снимком своей мамы Мэгги Берд, на котором у женщины идентична стрижка.

мама Билли Айлиш / instagram.com/billieeilish

"Как мама", — коротко, но понятно подписала фотографию Билли.

Действительно, мама с дочкой очень похожи. И самой Айлиш также нравится ее новый имидж. Возможно, она в ближайшее время ничего не будет делать со своими волосами.

Напомним, не так давно исполнительница покрасилась в блондинку. Недавно она объяснила, что подтолкнуло ее к этому решению.

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