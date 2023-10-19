Билли Айлиш набила странную татуировку на всю спину и напугала фанатов

Американская певица Билли Айлиш набила татуировку на всю спину и уже успела ею похвастаться.

Хотя на теле исполнительницы уже есть немало изображений, однако именно это заставило поклонников очень сильно волноваться за своего кумира. Билли набил вдоль линии хребта абстрактные узоры. Артистка поделилась фото из тату-салона и показала процесс нанесения татуировки.

Впрочем, не все поклонники оценили тату Айлиш. Пока некоторые писали артистке комплименты, другие были явно взволнованы. Они отметили, что не понимают, зачем певица набила такое изображение на всю спину, а также заявили, что это как будто бы рана, а не тату.

Татуировка Билли Айлиш / Фото: instagram.com/billieeilish

Эта татуировка на спине словно рана!

Это выглядит ужасно!

Это тату какое-то такое грязное и неряшливое!

Напомним, недавно украинский актер Тарас Цымбалюк похвастался новой забавной татуировкой. Как отметил артист, теперь это тату на его теле самое любимое.

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