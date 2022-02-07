Билли Айлиш остановила свой концерт, чтобы спасти поклонницу

Артистка сама заметила, что поклоннице нужна помощь.

Американская певица и автор песен Билли Айлиш недавно выступала в Атланте в рамках тура Happier Than Ever.

Впрочем, во время концерта случилась неприятная ситуация. Одной зрительнице, которая пришла послушать песни Билли, стало плохо. Девушке было тяжело дышать.

Это заметила Айлиш. Она перестала петь, чтобы помочь своей поклоннице выбраться из толпы. Артистка позвала врачей. Девушке нужен был ингалятор, который, к счастью, оказался у Билли.

Исполнительница подождала, пока поклоннице станет лучше, и только потом продолжила петь.

"Я подожду, пока ей станет лучше, только потом мы продолжим петь", — сказала Билли во время концерта.

Кроме того, исполнительница напомнила правила безопасности во время концерта. Она попросила всех присутствующих успокоиться и отойти друг от друга, чтобы не было давки.

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