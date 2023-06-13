Билли Айлиш продемонстрировала пышный бюст в купальнике и показала тайное тату

В социальных сетях американской певицы Билли Айлиш фаны вряд ли отыщут ее фото в купальнике.

А вот подруга звезды решила все же выставить всю красоту Билли на широкий круг. В Сети она опубликовала фотографию, на которой певица с улыбкой загорает на солнце у дома в пикантном купальнике, едва прикрывшем пышную грудь знаменитости.

Билли Айлиш/Фото: instagram.com/annabelzimmer

Внимание поклонников также привлекла татуировка, которую ранее Билли обещала никому не показывать. На теле звезды изображена ее фамилия – Айлиш, исполненная в готическом стиле.

Как ранее делилась звезда, она сделала тату сразу после того, как получила свою сразу пять наград на музыкальной премии "Грэмми" 2020 года.

В целом на теле Айлиш есть еще несколько татуировок в виде фей ангелов-хранителей на руках, а также изображение дракона на правом бедре.

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