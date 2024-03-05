Билли Айлиш шокировала, как из-за старшего на 27 лет голливудского актера-красавца бросила бойфренда

Артистка приняла такое решение после того, как ей приснился сон.

Американская певица Билли Айлиш призналась, что в свое время ей пришлось бросить бойфренда из-за голливудского актера-красавца Кристиана Бэйла.

Исполнительница на YouTube-канале "Oscars" призналась, что инцидент был действительно странным. В частности, артистке приснился сон, в котором она с Кристианом Бэйлом сидела в кафе. Билли рассказала, что ей было так комфорнто со старшим на 27 лет актером, что она осознала, что должна бросить бойфренда.

Кристиан Бэйл / Фото: Associated Press

"Несколько лет назад мне приснился Кристиан Бэйл. Мы сидели в маленьком кафе, наполненном солнечными лучами. Я поняла, что мне придется расстаться со своим парнем", — вспомнила Айлиш.

На утро, когда певица проснулась, странное чувство не исчезло. Знаменитость таки порвала с бойфрендом. Билли Айлиш не стала называть имени несчастного, которому разбила сердце из-за Кристиана Бэйла.

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Напомним, недавно стало известно, что рестораторы Дмитрий и Елена Борисовы развелись после 10 лет брака. Экс-супруги уже рассказали, что случится с их совместным бизнесом.

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