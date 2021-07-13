Билли Айлиш соблазнительно приспустила топ и выпятила пышный бюст

Артистка показала довольно пикантное фото.
Американская певица и автор песен Билли Айлиш вызвала фурор довольно неожиданным фото.
Так, 19-летняя звезда, которая любит носить оверсайз и редко показывает свою фигуру, запостила в ленте Instagram снимки, на которых появилась в обтягивающем топе. Его исполнительница соблазнительно приспустила и засветила пышный бюст в бежевом лифе.
"Да, я знаю", — прокомментировала знаменитость.
Ошарашенные фанаты были рады пикантному контенту. В комментариях они писали, что приятно удивлены откровенностью кумира.
- Я не могу даже сказать, насколько ты потрясающая
- О да, мама
- Ого! Сексапильная
- Выходи за меня!
Напомним, не так давно похудевшая Билли Айлиш впервые показала фигуру в сексуальном белье и латексе. Певица украсила обложку Vogue.