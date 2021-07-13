Билли Айлиш соблазнительно приспустила топ и выпятила пышный бюст

Артистка показала довольно пикантное фото.

Американская певица и автор песен Билли Айлиш вызвала фурор довольно неожиданным фото.

Так, 19-летняя звезда, которая любит носить оверсайз и редко показывает свою фигуру, запостила в ленте Instagram снимки, на которых появилась в обтягивающем топе. Его исполнительница соблазнительно приспустила и засветила пышный бюст в бежевом лифе.

instagram.com/billieeilish

"Да, я знаю", — прокомментировала знаменитость.

Ошарашенные фанаты были рады пикантному контенту. В комментариях они писали, что приятно удивлены откровенностью кумира.

Я не могу даже сказать, насколько ты потрясающая

О да, мама

Ого! Сексапильная

Выходи за меня!

Напомним, не так давно похудевшая Билли Айлиш впервые показала фигуру в сексуальном белье и латексе. Певица украсила обложку Vogue.

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