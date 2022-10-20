Билли Айлиш закрутила роман с фронтменом группы The Neighbourhood, старше ее на 11 лет

Американская певица и автор песен Билли Айлиш закрутила новый роман.

Избранником звезды стал фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфорд. В частности, влюбленных заскочили папарацци, когда они выходили из одного из ресторанов Лос-Анджелеса. Парочка не скрывала своих чувств. Они обнимались и целовались на публике. Фотографам удалось сделать несколько снимков влюбленных.

Слухи о романе знаменитостей появились еще на прошлой неделе. Тогда Джесси и Билли заприметили вместе, когда они гуляли и держались за руки. В целом избранник исполнительницы старше ее на 11 лет.

Напомним, известно, что ранее Айлиш встречалась с репером Брэндоном Адамсом, выступающим под псевдонимом 7:AMP. Также у певицы были отношения с актером Мэтью Тайлером.

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