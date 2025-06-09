Билли Айлиш застали за страстными поцелуями со старшим на семь лет известным актером

Билли Айлиш / © Associated Press

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Американскую певицу Билли Айлиш застали за страстными поцелуями с известным актером.

Речь идет о 30-летнем Нэте Вулффе. Парочку подловили папарацци издания Deuxmoi в Венеции, Италия. Айлиш и Вулфф стояли на балконе с бокалом игристого. Они весело проводили время друг с другом и фотографировались. Особенно интересно, что певица и актер в перерыве между фотосетом страстно целовались. Таким образом они подтвердили, что между ними не просто приятельские отношения, но и романтические.

Билли Айлиш и Нэт Вулф

Кстати, слухи об их отношениях ходили с 2024 года. Певицу и актера начали подозревать в романе после того, как Нэт снялся в клипе Билли на песню Chihiro. На видео Вулфф сыграл бойфренда-абьюзера Айлиш.

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Билли Айлиш и Нэт Вулф

Отметим, ранее певица состояла в отношениях с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Мужчина был старше артистки на 11 лет. Их роман был непродолжительным, а именно с октября 2022 года по май 2023-го.

Тем временем звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон недавно разорвала роман с солистом группы Coldplay Крисом Мартином. Произошло это через год после того, как пара обручилась.