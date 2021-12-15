Билли Айлиш заявила, что порно разрушило ей психику: "Начала смотреть с 11 лет"

Билли Айлиш заявила, что порно разрушило ей психику: "Начала смотреть с 11 лет"

Также звезда уверена, что порнография оказала негативное влияние на ее сексуальную жизнь.

Американская певица и автор песен Билли Айлиш сделала откровенное признание.

Артиста рассказала о своем опыте просмотра порнографических роликов. Звезда призналась, что начала смотреть подобный контент с 11 лет. Билли убеждена, что это негативно отразилось на ее психике.

"Если честно, я смотрела слишком много порно. Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того количества порно, которое я видела", — рассказала звезда во время интервью с Говардом Стерном на SiriusXM.

Билли Айлиш / instagram.com/billieeilish

Также певица призналась, что смотрела порно с элементами насилия. Билли считает, что из-за этого она страдает сонным параличом и ночными кошмарами. Кроме того, из-за подобного контента артиста испытывает проблемы в сексуальной жизни.

"Первые разы, когда я занималась сексом, я не отказывалась от плохих вещей. Все потому, что я думала, что так должно происходить. Я не думала, что это плохо. Я думала, что люди так и должны заниматься сексом", — поделилась Билли.

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