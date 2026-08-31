Билли Айлиш женила родного брата на известной актрисе и удивила сюрпризом на их свадьбе

Билли Айлиш с родным братом и его женой / © Associated Press

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Американская певица Билли Айлиш женила родного брата на известной актрисе и удивила оригинальным сюрпризом на их свадьбе.

Музыкальный продюсер Финнеас О’Коннелл официально лишился статуса холостяка. Брат Билли Айлиш повел под венец актрису Клаудию Сулевски, с которой он обручился в сентябре 2025 года после семи лет отношений, пишет People.

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Влюбленные сыграли свадьбу 29 августа в Монтесито, штат Калифорния, США. Клаудия Сулевски во время празднования примеряла четыре образа: одно платье было для репетиции, второе — для самой церемонии, третье — для свадебного танца, а четвертое — для вечеринки.

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Брат Билли Айлиш с женой / © Associated Press

На свадьбе Финнеас и Клавдия собрали большой звездный бомонд. Особенное событие с ними разделили звезды Нина Добрев, Дэкс Шепард, Кристен Белл, Эмма Чемберлен, Джастин и Хейли Бибер и многие другие.

Конечно, на свадьбе была и Билли Айлиш. Более того, артистка порадовала молодоженов приятным сюрпризом: именно она стала ведущей брачной церемонии.

Билли Айлиш / © Associated Press

Отметим, Финнеас впервые встретил Клаудию Сулевски в 2018 году в приложении для знакомств. Между парочкой сразу промелькнула искра, что музыкальный продюсер даже написал песню Claudia. Наконец, Финнеас и Клаудия стали встречаться. В сентябре 2025 года они официально обручились, а через год сыграли свадьбу.

Напомним, недавно украинский юморист Свят Загайкевич женился впервые. Комик уже показал фото из своей нестандартной свадьбы с младшей на 12 лет возлюбленной.

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