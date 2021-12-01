Билли Портер, Кончита Вурст, Чарли Шин: звезды, которые живут с ВИЧ

Артисты публично признались, что у них есть эта инфекция.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

Недуг, вызванный распространением ВИЧ-инфекции, неизлечим. Среди больных ВИЧ немало знаменитостей. Впрочем, своим примером они доказывают, что если начать своевременно терапию, можно продлить жизнь на многие годы и заниматься любимым делом.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о звездах, публично рассказавших о своей инфекции.

Билли Портер

Билли Портер / Associated Press

В мае в этом году американский актер и певец Билли Портер рассказал о том, что он ВИЧ-позитивный. Звезда сериала "Поза" живет с инфекцией 14 лет. Он признался, что скрывал свой диагноз из-за стыда. Позитивный тест на ВИЧ знаменитость получил в 2007 году во время обследования подозрительной сыпи, и все это время его мама не знала о диагнозе.

"Я пытался жить и строить карьеру, но не был уверен, что у меня получится, если об этом узнают не те люди. Для них это было бы еще одним поводом для дискриминации. Сейчас я чувствую себя здоровее, чем когда-либо", – признался актер.

Билли принимает лекарства, позволяющие ему вести обычную жизнь, и посещает врача каждые три месяца. Лауреат "Грэмми" и "Эмми" также заявил, что он гораздо больше этого диагноза, и если кто-то не захочет с ним сотрудничать после публичного признания, это значит, что они его не стоят.

Недавно звезда сыграл крестную-фею в фильме "Золушка".

Кончита Вурст

Кончита Вурст / instagram.com/conchitawurst

Победительница "Евровидения-2014" Кончита Вурст в апреле в 2018 году заявила о своем ВИЧ-позитивном статусе.

Австрийская певица, настоящее имя которой Томас Нойвирт, призналась в том, что ее бывший любовник шантажировал ее слить эту информацию.

"Я ВИЧ-позитивна уже много лет. На самом деле общественности это не касается, но мой бывший угрожал мне, что раскроет эту частную информацию, а я никому не дам меня запугивать и влиять на мою жизнь", — заявила тогда Вурст.

Надя Бенаисса

Надя Бенаисса / instagram.com/nadjabenaissa

Известная немецкая певица Надя Бенаисса до 2010 года была солисткой популярной группы No Angels. Впрочем, 11 лет назад она была приговорена к двум годам условного заключения и 300 часам общественных работ из-за того, что она вступила в незащищенную половую связь с тремя мужчинами, не предупредив их, что она является носителем ВИЧ. Один из любовников заразился от нее инфекцией.

Надя Бенаисса в суде / Associated Press

Заметим, что в знаменитости обнаружили ВИЧ во время беременности в 16 лет. В 1999 году она родила дочь. Говорят, что Надя, выросшая в мусульманской семье, на зло строгому отцу попала в плохую компанию и начала курить, употреблять наркотики, пить и впервые занялась сексом в 14 лет. Сейчас Надя занимается фитнесом, тренирует людей и участвует в проектах борьбы со СПИДом.

Чарли Шин

Чарли Шин / Associated Press

Известный американский актер Чарли Шин в 2015 году заявил, что заражен ВИЧ. О диагнозе он узнал в 2011-м. Откровенное признание звезде сериала "Два с половиной человека" пришлось сделать из-за шантажа. За молчание знаменитости приходилось платить огромную сумму денег – около 10 миллионов долларов.

После признания на него подали в суд женщины, с которыми Чарли занимался незащищенным сексом и не предупреждал о своей болезни.

Андреас Лундстедт

Андреас Лундстедт / instagram.com/andreaslundstedtofficial

Шведский музыкант и бывший солист группы Alcazar Андреас Лундстедт рассказал о своем диагнозе в 2007 году. Также музыкант признался, что он гей. Затем он выпустил автобиографическую книгу Mitt positiva liv.

Почти сразу певец начал проходить терапию. Сейчас Андреас говорит, что его жизнь наладилась. Артист хорошо себя чувствует себя и продолжает заниматься творчеством.

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