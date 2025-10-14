Билоножко раскрыла имена российских звезд, которые цинично врали украинцам: "Хочется дать в морду"

Светлана Билоножко / © скриншот с видео

Народная артистка Украины Светлана Билоножко, которая недавно заговорила о новых отношениях, назвала двух российских звезд, которые цинично врали украинцам.

До войны на востоке Украины и аннексии Крыма россияне были частыми гостями в Украине. Они приезжали сюда работать, сниматься в проектах, гастролировать. Среди таких были и российские актеры Дмитрий Певцов и его жена Ольга Дроздова. Светлана Билоножко в интервью Наталье Влащенко вспоминает, что они тогда были очень доброжелательными, прекрасно относились к украинцам и претворялись "своими". В то же время актеры поддержали вторжение России в Украину. Светлана Билоножко шокирована таким поведением, особенно Певцова, который открыто демонстрирует, что он - Z-патриот.

"Я помню Певцова и Дроздову, как они приезжали сюда в дуэте, пели. Они такие были "свои", такие классные, такие доброжелательные, и вдруг - вот такое. Мне хочется подойти и дать ему в морду со всех сил. Он озверел! Я не знаю, какая это может произойти трансформация с человеком, чтобы ты совсем стал зверем каким-то. Мне противно от всего этого. Оказывается, вот такое может с людьми происходить. Я даже представить не могла, что человек сначала говорит одно, а потом кардинально другое. Это очень обидно!" - говорит артистка.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

Отметим, Дмитрий Певцов еще до начала полномасштабной войны открыто поддерживал захватническую политику путина и незаконно посещал аннексированный Крым. После 24 февраля 2022 года зверства оккупантов на украинских землях не изменили его мнения. Более того, он цинично приезжал в уничтоженный Россией Мариуполь сниматься в пропагандистском фильме. За такую позицию актер оказался под санкциями в США, Канаде, Австралии, Японии и Украине. В феврале прошлого года СБУ сообщила Певцову подозрение за призывы к изменению конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также агрессивной войны. В феврале 2025-го актера приговорили заочно к 10 годам лишения свободы.

Что же касается Ольги Дроздовой, то она соблюдает молчание. Тем не менее, она является женой Дмитрия Певцова и до сих пор состоит с ним в браке.

Напомним, ранее Светлана Билоножко раскрыла, почему скандальная Таисия Повалий предала Украину. Уроженка Киева поддержала войну и живет в России.