Билозир раскритиковала фильм о Яремчуке и объяснила, что ей не понравилось: вдова певца ответила

Певица Оксана Билозир неожиданно раскритиковала фильм об артисте Назарии Яремчуке "Яремчук: Незрівнянний світ краси" и объяснила, что именно ей не понравилось.

В комментарии Oboz.ua артистка поделилась, что просмотрела фильм. Исполнительнице было странно, что в картине не упоминается первая семья Назария Яремчука. Оксана Билозир говорит, что бывшая жена оказала определенное влияние на формирование таланта певца, ведь именно с ней он делал первые профессиональные и творческие шаги.

"Почему создатели фильма о Назарии не обратились к тем людям, которые шли рядом с ним по жизни и влияли на формирование его таланта? Первая семья – это самая яркая страница в его истории. Потому что с ними он начинал, они были его вдохновителями. Жена вместе с ним пела в группе. Мне кажется, что самое важное – это старт, начало. Первые шаги, которые самые трудные, но и самые трепетные с точки зрения памяти", - делилась Билозир.

Оксана Билозир / Фото: скриншот с видео

Не стала молчать вдова Назария Яремчука – его вторая жена Дарья Яремчук. В Facebook она кратко прокомментировала, что "каждый имеет право на свою историю". Впоследствии Яремчук добавила, что у нее тоже есть что рассказать, но из уважения она не будет критиковать никого: "Я бы тоже могла много чего рассказать, однако никогда не смогу кого-то критиковать. Потому что мы с Назарием не раз ночевали у Игоря Билозира во Львове. Хорошо бы увидеть фильм о Билозире!".

Комментарий Дарьи Яремчук

Отметим, Назарий Яремчук был дважды женат. С первой женой Еленой Шевченко исполнитель прожил в браке около 15 лет. Женщина родила певцу двух сыновей – Дмитрия и Назария. Во второй раз Яремчук женился в 1991 году. В этом браке у артиста родилась дочь Мария, которая и спродюсировала фильм "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

Кстати, Мария Яремчук поначалу пошла по стопам легендарного отца. Девушка тоже объединяла свою жизнь с музыкой. Однако на пике популярности Яремчук ушла со сцены. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, куда исчезла артистка, чем она сейчас занимается и что известно о ее личной жизни.

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