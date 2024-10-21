Билозир высказалась о Софии Ротаре и ее молчаливой позиции относительно войны: "Должны отдать ей почет"

Исполнительница вступилась за свою коллегу по сцене и объяснила почему.

Украинская певица Оксана Билозир высказалась об исполнительнице Софии Ротаре и ее молчаливой позиции относительно войны в Украине.

Билозир считает, что Ротару нужно отдать должное. В частности, она активно прославляла украинскую культуру и стала звездой, когда пела на украинском языке. Билозир считает, что пока что трактовать ее поступки не стоит.

"Она стала звездой не тогда, когда российские песни пела. Она стала звездой, когда пела украинские песни. И это ее огромная заслуга на сегодня, потому что она была фундаментом, опорой, на которую можно было опираться. Поэтому сейчас трактовать ее поступки не стоит", — рассказала певица в интервью "РБК-Украина".

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Оксана Билозир добавила, что исполнительница имеет право на свою позицию. Впрочем, артистка подчеркнула, что Ротару уже давно выложила ее в своем творчестве, в том числе и тогда, когда развивала украинскую культуру.

"Она уже очень важна, имеет право на свою позицию. Мы должны отдавать ей уважение за это, и не требовать сегодня от нее еще что-то, потому что свою позицию она вложила в свое творчество, и в развитие украинской культуры, в том числе", — добавила Билозир.

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, что с началом полномасштабной войны София Ротару избегает публичности. Известно, что сначала она была в Киеве, после чего уехала за границу. Ротару воздерживается от комментариев по поводу войны. Однако в важные для Украины дни певица делает посты, посвященные стране. Артистка также упоминает о преступлениях российских оккупантов.

Напомним, говорят, что семья Софии Ротару пока тоже проживает за границей. Недавно внучка артистки рассказала о своем бизнесе и рассекретила, как зарабатывает на жизнь.

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