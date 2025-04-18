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- Гламур
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Билык отреагировала на заявление бывшего Коляденко об отсутствии у него секса в течение 19 лет
Певица призналась, как отнеслась к такому откровению.
Украинская певица Ирина Билык прокомментировала пикантное заявление своего бывшего избранника, шоумена Дмитрия Коляденко.
Так, на днях хореограф ошеломил признанием, что после романа с артисткой, который закончился 19 лет назад, у него "не было женщины" . По словам Коляденко, его бывшие женщины были настолько сильными личностями, что теперь ему тяжело построить что-то похожее из-за сравнения с прошлым опытом. На это отреагировала и сама певица.
Билык в своем фотоблоге опубликовала совместное фото с Коляденко и ответила на вопросы фанатов, верит ли она в его откровение. Исполнительница лаконично написала, что не доверяет сказанному.
"Конечно не верю", - написала звезда.
Отметим, что роман между певицей и шоуменом вспыхнул в 2001 году. Период их отношений был довольно бурным, ведь они не скрывали, что часто ссорились, воссоединялись. Впрочем, все это закончилось в 2006 году. И сейчас звезды просто дружат.
Напомним, недавно ведущий Алексей Суханов поделился подробностями личной жизни и сделал неожиданное заявление. Шоумен честно ответил на вопросы о сексуальных предпочтениях.