Билык с Гросу, а Анатолич с Лободой: кто из звезд породнился и стал кумом

Ирина Билык и Алина Гросу, Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик, Влад Яма и сын Анатолия Анатолича

Реклама

В шоу-бизнесе кумовство давно стало чем-то большим, чем просто формальный статус крестных родителей. Знаменитости нередко выбирают на эту роль самых близких друзей, коллег, партнеров по сцене и людей, с которыми на протяжении многих лет поддерживают тесные отношения. Иногда такие связи образуют целые сети звездных семей, где один артист может быть крестным отцом сразу нескольких своих коллег.

Причем иногда за статусом кума стоит многолетняя дружба, а иногда — профессиональное партнерство, которое со временем переросло в личные отношения. Есть и случаи, когда завершение совместной работы не стало поводом для разрыва семейных отношений.

Реклама

Кто из украинских знаменитостей стал крестным отцом или матерью детей своих коллег, чьи звездные дружеские отношения переросли в крестное отцовство и материнство, и у кого из артистов таких связей больше всего — рассказывает редакция сайта ТСН.ua.

Реклама

Светлана Лобода и Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич и Светлана Лобода

У Светланы Лободы и Анатолия Анатолича тоже есть своя звездная дружба. Певица является крестной матерью старшей дочери телеведущего Алисы.

Когда-то они были близкими друзьями, а Лобода оставалась важным человеком в семье ведущего. Однако после начала полномасштабной войны ситуация вокруг артистки значительно усложнилась.

До 2022 года Лобода на протяжении многих лет строила карьеру в России. После начала большой войны она заявила о поддержке Украины, начала помогать украинцам и военным и постепенно дистанцировалась от российского шоу-бизнеса.

Анатолий Анатолич при этом публично защищал куму от критики. Именно такая позиция ведущего в свое время вызвала неоднозначную реакцию у части украинской аудитории.

Реклама

Анатолий Анатолич с семьёй и Светлана Лобода / © instagram.com/anatoliyanatolich

Ирина Билык и Алина Гросу

Ирина Билык и Алина Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

Среди самых свежих звездных крестных связей — Ирина Билык и Алина Гросу. В мае 2026 года Гросу окрестила своего первенца Марка-Габриэля, а крестной мамой мальчика стала Билык. Певицы много лет поддерживают близкие отношения, а сама Билык называла Гросу своей «крестницей в украинском шоу-бизнесе».

Впрочем, торжественное событие быстро оказалось в центре внимания из-за места проведения и присутствия священнослужителя. Крещение состоялось в Черновцах, в храме, который имеет особое значение для семьи Гросу. По данным украинских СМИ, обряд проводил митрополит Мелетий, находящийся под санкциями, из-за чего в сети разгорелась волна критики и обсуждений относительно принадлежности храма к УПЦ МП.

Дополнительное внимание привлек и супруг Алины Гросу — российский актёр Роман Полянский, присутствовавший на крестинах. О его присутствии также упоминали украинские СМИ, освещая это событие.

Ирина Билык на крестинах с малышом / © пресс-служба Алины Гросу

Влад Яма и Анатолий Анатолич

Влад Яма и Анатолий Анатолич

Еще один кум Анатолия Анатолича — хореограф Влад Яма.

Реклама

Он стал крестным отцом младшей дочери ведущего Лолиты. Так в семье Анатолича сразу появилось двое известных представителей украинского шоу-бизнеса в качестве крестных родителей его детей.

Впрочем, после начала полномасштабного вторжения Яма оказался в центре отдельной общественной дискуссии. Хореограф вместе с семьёй уехал в США и с тех пор остаётся там, практически не говоря о войне на Родине.

Его решения регулярно подвергаются критике в украинском информационном пространстве. Поэтому некогда обычная история о дружбе двух телезвезд сегодня приобрела совершенно иной контекст.

Ксения Мишина и Наталья Денисенко

Наталья Денисенко и Ксения Мишина

Не все звездные крестные связи связаны с политикой или Россией.

Актриса Ксения Мишина стала крестной матерью сына Натальи Денисенко и Андрея Фединчика — Александра.

Обе актрисы долгое время работали в одной профессиональной среде, вместе снимались и поддерживали дружеские отношения.

Наталья Денисенко и Ксения Мишина / © instagram.com/natalka_denisenko

Впрочем, их имена периодически оказывались в центре внимания из-за профессиональных и публичных споров. В частности, внимание аудитории привлекали вопросы о недоразумениях после развода Натальи и её отдельных интервью.

Настя Каменских и Алла Кудлай: крестная, которая дружила с мамой певицы

Алла Кудлай и Настя Каменских

Совсем другая история — у Насти Каменских.

Её крестной матерью является народная артистка Украины Алла Кудлай. При этом связь между семьями зародилась задолго до того, как Каменских стала знаменитой.

Кудлай и мама Насти Лидия Каменских вместе работали в хоре имени Григория Веревки, гастролировали, жили в одной комнате и на протяжении многих лет поддерживали тесную дружбу. В конце концов они стали крестными.

Алла Кудлай неоднократно рассказывала о своей крестнице и признавалась, что следит за её творчеством. Правда, в последние годы их отношения также оказывались в центре внимания из-за языкового вопроса и позиции Каменских.

Алла Кудлай и Настя Каменских с мамой / © instagram.com/kamenskux

Наталья Карпа и Тарас Тополя

Наталья Карпа и Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Еще одна история о звездном кумовстве связана с певицей Натальей Карпой и лидером группы «Антитила» Тарасом Тополей.

Музыкант является близким другом Евгения Терехова, известного как «Титановый Джек», военного и защитника Украины. Именно благодаря этой дружбе в 2019 году Тополя стал родственником Терехова и Натальи Карпы.

Для певицы это крестное родство стало гораздо больше, чем просто формальное крещение. Карпа рассказывала, что Тарас Тополя стал для неё близким человеком и был рядом в важные моменты её жизни.

Виталий Козловский и Юла, жена Анатолия Анатолича

Виталий Козловский и Юла (жена Анатолия Анатолича) / © instagram.com/vkozlovsky_music

Среди украинских звезд, ставших крестными родителями, — и Виталий Козловский с женой Юлией Бакуменко.

Их семья связалась родственными узами с женой Анатолия Анатолича, пиарщицей Юлией «Юлой» Бойко. Она стала крестной матерью сына Козловского Оскара.

Эта история интересна ещё и тем, что впоследствии профессиональные отношения между Юлой и артистом прекратились. Она сообщила о завершении сотрудничества с Козловским, однако личные отношения сохранились.

Юла по-прежнему оставалась крестной матерью Оскара и подругой семьи. То есть прекращение профессионального сотрудничества не означало разрыва личных отношений.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич / © instagram.com/liliya_rebryk

В марте 2024 года семья Лилии Ребрик и Андрея Дикого пополнилась — у супругов родилась третья дочь Аделина.

Крестным отцом девочки стал телеведущий Анатолий Анатолич. Для Ребрик и Анатолича это не просто формальное крестничество. Они давно знакомы благодаря совместной работе на телевидении и поддерживают дружеские отношения.

Интересно, что у Анатолича вообще немало связей со звездами через крестных отцов. Поэтому в его случае можно говорить буквально о целой сети звездных крестных связей.

Светлана Тарабарова и Соломия Витвицкая

Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова / © instagram.com/solomiyavitvitska

Еще один пример близкой дружбы, переросшей в родственные узы, — Светлана Тарабарова и Соломия Витвицкая.

В 2018 году певица впервые стала мамой — у неё и её мужа Алексея Бондаря родился сын Иван.

Крестной мамой мальчика стала телеведущая Соломия Витвицкая, которая давно дружит с Тарабаровой. Звезды не раз демонстрировали свою близость на публике: вместе проводили время, отдыхали и поздравляли друг друга с важными событиями.

Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова с детьми / © instagram.com/tarabarova

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua собрала самые известные дома и квартиры украинских знаменитостей и рассказывает, как выглядят их жилища и где они живут сегодня.

Новости партнеров