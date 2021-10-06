Билык с обнаженными мужчинами и юный MONATIK: какими были первые посты звезд в Instagram

Билык с обнаженными мужчинами и юный MONATIK: какими были первые посты звезд в Instagram

Instagram сегодня исполняется 11 лет.

Сегодня, 6 октября, исполняется ровно 11 лет одной из самых популярных социальных сетей Instagram.

Разработка программы Instagram началась в Сан-Франциско. Социальная сеть создавалась для того, чтобы делиться различными фотографиями и видео. Впервые приложение появилось 6 октября 2010 года в магазине App Store компании Apple. Только в апреле 2012 года была выпущена версия программы для платформы Android.

Активно приложением пользуются селебретис. Поэтому по случаю дня рождения соцсети редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку первых постов звезд в Instagram.

MONATIK

Артист начал вести свой Instagram 24 апреля 2012 года. Первый его пост — это селфи со стикером "палец вверх". На фото еще совсем юный артист даже не ожидает, какое успех его ждет в будущем.

"Сколько же всего интересного произошло с тех пор со всеми нами. Если вы пролистаете вниз, то увидите неплохой такой отрезок моей жизни", — поделился артист.

MONATIK / instagram.com/monatik_official

Ольга Сумская

Актриса впервые опубликовала фото в Instagram 6 мая 2013 года. Сейчас у нее полно фотографий, на которых изображена именно она. Однако, на своей первой фотографии звезда показала весеннее цветение деревьев. Действительно, весна — невероятно красивое время года. Поэтому неудивительно, что актриса выбрала именно такое фото, для первой публикации.

Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Наталья Могилевская

Первый пост певица опубликовала 5 декабря 2013 года. Тогда звезда впустила свой мини-альбом "On-Line Проект". Ее композиция "Нахал" стала песней года. Поэтому, вероятно, по этому случаю артиста и решила зарегистрироваться в Instagram.

"Песня года 2013" — соответственно подписала фото артистка.

Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Потап

А вот рэпер 20 января 2014 года опубликовал видео. Именно тогда открылась живая студия MOZGI. Поэтому артист решил поделиться с фанатами в Instagram этим важным событием.

На ролике Потап вместе с другими участниками группы веселятся и поют свою песню.

Ирина Билык

А Ирина Билык 8 марта 2016 года поделилась пикантной фотографией. На фото она с черными волосами позирует вместе с двумя обнаженными накачанными мужчинами. Похоже, она придумала оригинальный способ, как поздравить себя с женским праздником.

Кстати, фото делал ее бывший муж Аслан Ахмадов, с которым звезда официально развелась в 2021 году.

"Фото сделано моим любимым фотографом Асланом Ахмадовым", — подписала пост звезда.

Ирина Билык / instagram.com/bilyk_iryna

Влад Яма

Известный хореограф впервые опубликовал фото в Instagram 2 сентября 2016 года. Тогда он поздравил всех с Днем знаний. Кроме этого, он показал себя еще юным школьником с густой русой шевелюрой. На архивной фотографии юный ученик держит в руках учебник.

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Дмитрий Гордон

А вот ведущий начал пользоваться Instagram только 15 мая 2019 года. На фото лысый Дмитрий позирует в белой вышиванке.

"Друзья, наконец-то дошли руки до Instagram. Обещаю, здесь будет много интересного, эксклюзивного, много инсайдов и личных фото", — пообещал Дмитрий.

Действительно, Instagram Гордона — это море положительных эмоций и интересных фотографий.

Дмитрий Гордон / instagram.com/gordondmytro

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