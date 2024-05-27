Биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта публично отказалась от фамилии отца

Младшая биологическая дочь звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта публично отказалась от фамилии отца.

На это обратило внимание издание People. В частности, Анджелина Джоли занимается продюсированием бродвейского мюзикла "Аутсайдеры", а 15-летняя дочь является ее ассистенткой. На афише спектакля девушка назвалась, как Вивьен Джоли. Хотя у дочери знаменитых экс-супругов двойная фамилия. Очевидно, от отцовской она отказалась.

Пока не известно, сделала ли она это официально или до сих пор по документам имеет двойную фамилию. Тем не менее, похоже, что с отцом она не хочет иметь ничего общего.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Associated Press

Отметим, Вивьен не первой отказалась от фамилии Брэда Питта. Ранее это сделала приемная дочь бывших супругов Захара. Также говорят, что от фамилии отца первым избавился их сын Мэдокс.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта есть три дочери и три сына. В частности, бывшие супруги воспитывали приемных детей Медокса, Пакса и Захару, также у них есть биологические – Шайло, Нокс и Вивьен.

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