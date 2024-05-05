Битва пасхальными яйцами и появление Финляндии в сфере из джинсов: как прошло открытие "Евровидения-2024"

Сегодня, 5 мая, песенный конкурс "Евровидение-2024" официально начался торжественной церемонией открытия в шведском городе Мальмё.

Пройтись по "бирюзовой дорожке" и дать свой комментарий вышли 36 конкурсантов из разных стран. В частности, среди них – украинская делегация. К слову, вокруг Malmö Live Congress, где происходило событие, собралось немало поклонников, которые пришли поддержать фаворитов с флагами.

В этом году ведущими церемонии стали две драг-дивы Электра и Тиа Кофи. Вместе с еврофанами международного песенного конкурса им удалось рассмотреть интересные костюмы и узнать о волнении исполнителей перед выходом на главную сцену "Евровидения".

Редакция сайта ТСН.ua готова поделиться самыми яркими моментами торжественной церемонии открытия "Евровидения-2024" и показать необычные образы участников.

Дуэт alyona alyona и Jerry Heil, который в этом году представляет Украину на конкурсе, вышел на дорожку в довольно красноречивых образах с подвешенными ключами. Таким образом, исполнительницы напомнили иностранцам о терроризме РФ на территории Украины и призвали помочь финансово отстроить украинскую гимназию в селе Большая Костромка, Днепропетровская область. К тому же alyona alyona и Jerry Heil по случаю православной Пасхи подарили ведущей корзину с яйцами и пасхой. Более того, просто посреди прямого эфира они устроили "битву" пасхальными яйцами и рассказали об украинских традициях.

alyona alyona и Jerry Heil на открытии "Евровидения-2024"

alyona alyona и Jerry Heil на открытии "Евровидения-2024"

Социальный месседж костюма пыталась передать Португалия, наряд представительницы которой сделан из переработанной одежды.

Церемония открытия "Евровидения-2024". Фото: Скриншот с видео

Своим появлением на бирюзовой дорожке должны запомниться и представители Сан-Марино. Группа оделась в розово-черные костюмы, а некоторые члены команды давали комментарии просто сидя на полу. Со схожим перформансом на поводках из цепи эпатировали представители из Испании, которые в этом году будут удивлять композицией о разрушении стереотипов, часто навязываемых женщинам.

Церемония открытия "Евровидения-2024". Фото: Скриншот с видео

Церемония открытия "Евровидения-2024". Фото: Скриншот с видео

Роскошным платьем с длинным шлейфом и нестандартными формами восхитила Албания. Представительница подчеркнула свою стройную фигуру выразительным декольте и вырезом на животе.

Церемония открытия "Евровидения-2024". Фото: Скриншот с видео

Загадочным стал выход певца из Литвы. Дело в том, что его сопровождали неизвестные, которые полностью замаскировали свои лица и на протяжении всего интервью стояли неподвижно.

Церемония открытия "Евровидения-2024". Фото: Скриншот с видео

Настоящий перформанс во время интервью и на фотозоне устроил финский представитель Windows95man. Артист появился на бирюзовой дорожке загадочным способом. Он надел на себя и своего коллегу сферу, полностью сшитую из джинсов. Из-под нее у исполнителя просматривались только ноги. Впрочем, он быстро раскрыл свою личность и признался, что когда маскировался, в телефоне смотрел футбольный матч.

Церемония открытия "Евровидения-2024". Фото: Скриншот с видео

Церемония открытия "Евровидения-2024". Фото: Скриншот с видео

Церемония открытия "Евровидения-2024"

В расписной собственноручно цветной накидке вышла представительница Австралии Захария Филдинга в дуэте с Майклом Россом. К тому же, они продемонстрировали фрагмент их традиционной музыки с помощью аутентичного инструмента.

Церемония открытия "Евровидения-2024". Фото: Скриншот с видео

Группа из Нидерландов также нашла способ выделиться среди остальных. На бирюзовую дорожку музыкант-представитель Йост Кляйн привел человека в костюме птицы, который воспроизводил звуки курицы.

Церемония открытия "Евровидения-2024". Фото: Скриншот с видео

Церемония открытия "Евровидения-2024"

Напомним, дуэт alyona alyona и Jerry Heil будет бороться за возможность попасть в гранд-финал уже 7 мая в первом полуфинале "Евровидения-2024". Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию конкурса и первой сообщит, кто же получит музыкальное первенство. Тем временем предлагаем узнать, где можно посмотреть Евровидение-2024, какие артисты будут представлять другие страны и на чью победу ставят букмекеры.

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