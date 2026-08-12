"Бий москаля!": известная украинская певица отреагировала на заявление РФ о своих "экстремистских" песнях

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Реклама

Российский суд признал песню украинской певицы FIЇNKA «Бий москаля» экстремистским материалом, а сама артистка иронично отреагировала на очередное решение страны-агрессора.

О запрете композиции стало известно 11 августа. Именно в этот день трек был внесен в российский перечень «экстремистских материалов». Причиной послужили тексты песни и ее резкая антиимперская риторика. Российские чиновники даже отдельно привели фрагменты композиции. Речь идет о строках, которые звучат в начале и в конце трека. В центре песни — гуцульская идентичность, историческая память и неприятие российской агрессии.

Реклама

На эту новость FIЇNKA отреагировала в Threads, опубликовав скриншот соответствующего решения: «Да не может быть».

Реклама

Сообщение от FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Впрочем, для самой артистки эта история, похоже, стала скорее поводом для сарказма, чем неожиданностью. Российская сторона обратила внимание на наиболее острые фрагменты песни «Бий», в частности на слова о москалях и призыв не позволять российской культуре вытеснять украинскую.

«А я с детства ненавижу москалей… И да поможет нам Бог!» — поет артистка в песне.

В этой композиции FIЇNKA соединила гуцульский диалект, народную стилистику и современное музыкальное звучание. С помощью резких и провокационных образов певица говорит о сопротивлении российскому влиянию и защите украинской культуры.

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

FIЇNKA — артистка из Ивано-Франковской области, которая сделала гуцульскую культуру важной частью своего музыкального образа. В своих песнях она активно использует местный диалект, народные мотивы и карпатскую эстетику. Ее творчество сочетает современную поп-музыку с гуцульскими традициями, благодаря чему артистка стала одной из заметных представительниц украинской этно-поп-сцены.

Реклама

Напомним, недавно Полякова вышла из себя из-за скандала с «хорошим русским» в Юрмале, назвала Украину «концлагерем» и отказалась извиняться перед народом.

Новости партнеров