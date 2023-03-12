Благодаря измене Жерара Пике Шакира попала в Книгу рекордов Гиннеса

Трек артистки, который она посвятила бывшему, устанавливает безумные рекорды.
Колумбийская поп-звезда Шакира стала гостьей The Tonight Show Джимми Феллона, которое посетила вместе с диджеем Bizarrap.
Именно с ним артистка в середине января выпустила танцевальный трек "Music Sessions #53", который посвятила бывшему мужу-изменнику, футболисту Жерару Пике.
Как рассказала Шакира, эту композицию она создала как гимн всех женщин. И написание этой песни было для нее очень важно, она назвала эту работу "здоровым способом выпустить свои эмоции". А после того, как трек вышел, артистка почувствовала, что у нее есть не просто фаны, а целое сестринство – женщины, которые оказались в таком же состоянии, кто думает и чувствует так, как и она.
"Которым приходилось так долго мириться со всяким дерьмом. Хотя я и писала эту песню для себя, мне кажется, она предназначена для всех женщин, которым нужно выговориться, которым нужен голос, говорящий за них", — сказала певица.
В конце концов этот "крик души" Шакиры настолько понравился фанам, что композиция "Music Sessions #53" установила сразу 14 мировых рекордов и артистка попала в Книгу рекордов Гиннеса с этим треком.
Среди прочего, трек собрал наибольшее количество скачиваний в Spotify за 24 часа среди латиноамериканских треков, а также собрал 100 миллионов просмотров на YouTube среди латинских треков.
Напомним, несколько недель назад Шакира рассказала о своей жизни после разрыва с Жераром Пике. Артистка призналась, что наконец-то чувствует себя полноценной.
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