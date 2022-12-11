Благотворительная организация Пенна выделит Львовской области более миллиона долларов: на что потратят деньги

CORE Response будет помогать Львовской области и в следующем году.

Благотворительная организация CORE Response, основанная голливудским актером и режиссером Шоном Пенном, предоставит Львовской области более миллиона долларов.

Об этом в Telegram сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

В частности, средства будут направлены на помощь переселенцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за развязанной Россией войны. Так, в помещении убежища на базе Львовской политехники, где живут семьи, усовершенствуют систему отопления.

Также в школах, санаториях, гериатрических пансионатах, где находятся вынужденные переселенцы, заменят окна и двери.

Как отметил Козицкий, CORE Response будет помогать области и в этом году, и в следующем.

"Сегодня встречался с представителями благотворительной организации CORE Response. Они хотели узнать актуальные потребности Львовской области. Представители CORE Response отметили, что примут во внимание все запросы Львовской ОВА, чтобы эффективно распределить свои возможности и ресурсы в поддержку области в 2023 году", — написал Козицкий. .

Фото: Львовская областная государственная администрация/Facebook

Напомним, Шон Пенн с начала полномасштабной войны активно помогает Украине. Актер неоднократно приезжал в страну. Пенн даже начал снимать документальный фильм о вторжении России в Украину.

Тем временем РФ запретила звезде Голливуда въезд в страну и признала его якобы таким, что "угрожает национальной безопасности".

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