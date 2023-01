Макс Барских дал концерт в Киеве: благотворительный аукцион для ВСУ и зажигательный хит на бис

В канун Нового года, 30 декабря, украинский певец Макс Барских собрал поклонников на большом новогоднем концерте в Stereo Plaza в Киеве.

Уже в 16:30, за полтора часа до начала, двери концертного зала были открыты для зрителей, ведь увидеть выступление артиста пришли многие. Среди звездных гостей концерт коллеги посетила певица Оля Полякова со своей семьей. Исполнительница поздравила Макса во время выступления и даже сделала несколько фотографий с фанами.

Оля Полякова на концерте Макса Барских / Фото: ТСН.ua

Начался новогодний концерт Барских с благотворительного аукциона на нужды ВСУ, на котором среди зрителей в зале был разыгран флаг Украины и пластинка певица с его автографами. Украинский флаг был продан ведущими за 24 тысяч гривен, а вот пластинка ушла с молотка за 15 тысяч. Впрочем, через несколько минут ведущие вернулись на сцену с еще одним флагом, который Макс подписал в гримерке. Он был продан за 12 тысяч гривен. Также, как было известно, часть прибыли по билетам также пошла на нужды ВСУ.

Концерт Макса Барских / Фото: ТСН.ua

Перед выходом Барских на сцену на экране появилось видео, вызывавшее щемящие эмоции и мурашки у всех присутствующих. Жуткие события, которые с 24 февраля кардинально изменили жизнь всех украинцев, снова ожили на большом экране.

Концерт Макса Барских / Фото: ТСН.ua

Певец вышел на сцену с мощным исполнением песни "Don't Fuck With Ukraine". Вместе с исполнителем на сцену вышли девушки из его шоу-балета и ошеломили танцем с украинскими флагами.

Концерт Макса Барских / Фото: ТСН.ua

Зрители встретили любимого бурными аплодисментами и овациями. Разогревать публику у Макса не было и нужды, ведь с первых минут все присутствовавшие были готовы зажигать вместе с артистом под любимые хиты.

"Классно, когда мы с вами можем встречаться, оставлять здесь свои негативные эмоции. Именно сегодня мне хотелось бы провести этот проклятый 2022 год подальше и встретить новый год, который, я уверен, принесет нам победу и, наконец, мы с вами сможем спокойно жить", – обратился со сцены Макс в начале шоу.

Концерт Макса Барских / Фото: ТСН.ua

Далее поклонников ждали танцевальные треки и всем известные песни "Сделай громче", "Хочу танцевать", Моя любовь" и др. Все зрители в зале, независимо от пола и возраста, танцевали вместе с артистом и напевали строчки из его хитов.

А вот в середине концерта тональность и настроение стали более лирическими и серьезными. Макс спел свою украиноязычную песню "Небо", во время которой зрители подняли вверх фонарики, что создало невероятную атмосферу в зале.

Концерт Макса Барских / Фото: ТСН.ua

Сразу после исполнения в Барские обратилась одна из его поклонниц в зале. Именно она приобрела пластинку с автографом артиста. Девушка попросила у Макса еще один автограф и фото в память, на что он охотно согласился.

Концерт Макса Барских / Фото: ТСН.ua

Следующая песня снова вызвала муравьи, а возможно, и слезы на глазах всех присутствующих. Барских спел композицию "Хай буде весна", которую посвятил нашим защитникам.

"Я посвящаю эту песню им, всем бойцам ВСУ. Эти твари запускают ракеты, но ВСУ их сбивают и позволяют нам жить в покое", — сказал со сцены артист.

Прозвучали со сцены и англоязычные песни Барских, среди которых Before We Say Goodbye, во время которого с потолка посыпался "снег". Кроме того, исполнитель преподнес для зрителей сюрприз и исполнил новый трек, который вскоре анонсирует в своих соцсетях.

Концерт Макса Барских / Фото: ТСН.ua

На "десерт" Макс оставил свои самые хитовые треки "Подруга-ночь", "Лей не жалей" и "Туманы". Барских вместе со своим шоу-балетом по-настоящему раскачал зал с новогодними праздниками. Сдержаться на месте не смог никто – тело само просилось к танцу.

Концерт Макса Барских / Фото: ТСН.ua

Завершила большое шоу Барских украиноязычная песня "Україна", которая напомнила всем, что украинцы единственные и несгибаемые, а впереди нас обязательно ждет победа. Крепко обнявшись со своей командой на сцене, Макс пожелал всем счастливому Новому году и прокричал со сцены "Слава Україні!".

Концерт Макса Барских / Фото: ТСН.ua

Однако отпускать любимого артиста со сцены зал не хотел и настойчиво потребовал еще одну песню на бис. Барских просто не мог отказать фанам, поэтому под бурные аплодисменты еще раз зажег зал с песней "Подруга-ночь".

