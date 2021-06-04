Бледная MamaRika показала себя в период токсикоза: "Поставили диагноз "угроза"

Артистка также поблагодарила мужа за поддержку.

Украинская певица MamaRika, которая совсем скоро впервые станет мамой, поделилась с фанатами, как у нее прошел токсикоз.

Артистка даже показала себя в этот непростой период. Она запостила снимок, на котором предстоит бледной и измученной. Как призналась Настя Кочетова (настоящее имя MamaRika), ей было очень плохо.

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"На этом фото человек, который во всех красках с первого месяца беременности почувствовал все прелести этого периода. Если честно, ни одна из моих подруг, у которой уже есть дети, да что там подруг — даже моя мама не имели такого токсикоза как у меня, поэтому я и не была морально готова к такому ... Как объясняли мне позже врачи: мой организм по классике пытался отторгнуть гены мужа и защищался + гормональная перестройка — это и есть причины токсикоза. Видимо не стоит объяснять, что мне запретили все: перелеты, спорт, секс, даже бегать, ведь сразу поставили диагноз "угроза...". Несколько раз меня даже клали под капельницу ...", — начала рассказ Настя.

instagram.com/mamarika_official

Кочетова поделилась, что все началось на 5 неделе беременности и продолжалось до 16-й.

"Сказать, что это наихудшее состояние, в котором я находилась за всю свою жизнь — не сказать, пожалуй, ничего ... Сначала накрыла тошнота, которая длилась 24/7, затем добавилась абсолютная неспособность организма переваривать любую пищу... Благо, у меня обошлось без рвоты — но страшно ударило по кишечнику. Не могла есть ничего", — откровенно призналась певица.

В этот момент артистке на помощь пришел муж Сергей Середа, который кормил ее силой и выгуливал под ручку по двору. Ведь Настя была настолько слабой, что два месяца пролежала в постели и не могла встать.

instagram.com/mamarika_official

"Я, пожалуй, никогда еще не чувствовала себя такой немощной как тогда ... Состояние кожи и волос страшно ухудшилось, и когда я вспоминала слова великих советчиков "во время беременности женщина расцветает", мне казалось, что это какой-то розыгрыш. Я выглядела, будто меня с креста сняли и похудела на несколько килограммов. О, и знаете, что меня очень бесила фраза врачей на каждом плановом: "Беременность — это не болезнь, наслаждайтесь". Наслаждаться чем? Тем, что я умираю?" — поделилась будущая мама.

Звезда добавила, что в такой трудный момент ее очень сильно поддержал любимый, который полностью взял на себя бытовые вопросы и очень морально поддерживал Настю.

Напомним, ранее MamaRika рассказала ТСН.ua, как узнала о беременности и как сообщила радостную новость мужу.

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