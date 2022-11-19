Блейк Лайвли на последних месяцах беременности засветилась на светском мероприятии с Райаном Рейнольдсом

В четвертый раз беременная звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли засветилась на церемонии вручения премии American Cinematheque Awards 2022 в Лос-Анджелесе.

Звезда засияла на красной дорожке вместе со своим мужем Райаном Рейнольдсом, который стал лауреатом в одной из номинаций. Чтобы поддержать своего возлюбленного, Блейк поднялась на сцену и выступила с речью в честь Райана.

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"Где бы он ни был, на другом конце света или на встрече по соседству, он всегда старается как можно быстрее вернуться домой. Если бы он пришел со съемочной площадки не в сценическом костюме, мы бы забеспокоились. Измазанный грязью, фальшивой кровью, настоящей кровью, в шрамах, в супергеройском костюме, туфлях для чечетки или в клоунском гриме — наш папа всегда возвращается домой", — сказала со сцены Лайвли.

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Для своего выхода в свет Блейк выбрала блестящее платье на тоненьких бретельках от Ральфа Лорена, а также массивные аксессуары в виде браслета, кольца с большими камнем и серьгами. Наряд голливудской актрисы удачно подчеркнул ее округлившийся животик.

Напомним, что в сентябре этого года Блэйк Лайвли сообщила о своей четвертой беременности. Звезда появилась на саммите Forbes Power в Нью-Йорке в обжатом платье, которое подчеркнуло ее интересное положение. А затем Лайвли обнародовала фото с обнаженным округлым животиком, чтобы папарацци оставили в покое ей и ее семью во время беременности.

Отметим, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс уже воспитывают троих детей: 7-летнего Джеймса Рейнольдса, 6-летнюю Инез Рейнольдс и 2-летнюю Бетти Рейнольдс.

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