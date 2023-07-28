Блейк Лайвли ошеломила фигурой в купальнике спустя пять месяцев после четвертых родов

Американская актриса и многодетная мама Блэйк Лайвли после рождения четвертого ребенка похвасталась красивой фигурой.

Звезда сериала "Сплетница" на своей странице в Instagram продемонстрировала стильный образ в красном купальнике. Свой пляжный лук в стиле ретро Блэйк дополнила красными очками в виде сердец и игривой прической с двумя хвостиками.

В подписи к фото актриса пошутила по поводу вида своей груди после рождения ребенка.

"Теперь я дорисовываю их с помощью искусственного интеллекта. Невероятно" — написала Блейк и добавила эмоджи в виде двух детских бутылочек.

Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/blakelively

Фаны были ошеломлены тем, как выглядит звезда всего через пять месяцев после рождения ребенка. На один из комментариев под фотографией Блэйк дала ответ, кто помогает ей держать форму.

"Дон Саладино. Подождите. Он не отец. Он просто тот, кто помогает мне снова влезть в (некоторые) мои вещи после тренировок. Он даже лучше друг, чем тренер. А это о многом говорит", — написала Лайвли.

Напомним, что Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз в феврале 2023 года. Как известно, у зоркой пары родилась еще одна дочь, но ее имя они пока скрывают. Также Блейк и Райан воспитывают трех дочерей — восьмилетнюю Джеймс, шестилетнюю Инес и трехлетнюю Бетти.

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