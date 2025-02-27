Блейк Лайвли отреагировала на смерть 39-летней Мишель Трахтенберг и показала их архивное фото

Американская актриса Блейк Лайвли прокомментировала смерть коллеги по сериалу "Сплетница" Мишель Трахтенберг.

В своем Instagram артистка опубликовала их совместное фото. Кроме того, Лайвли вспомнила, какой была ее коллега при жизни. По словам актрисы, Мишель Трахтенберг заряжала своей энергетикой, выкладывалась по полной, была справедливой и рассудительной, а также очень сильно обожала работу, хотя иногда киноиндустрия причиняла боль. Артистка была отдана друзьям и готова ради них на важные поступки. Лайвли вспоминает, что актриса всегда красила губы блеском с запахом карамели, чтобы выглядеть хорошо в объективе камеры и чтобы среди ее окружения было приятное впечатление о ней. Блейк подчеркнула, что мир потерял хорошего человека.

Блейк Лайвли и Мишель Трахтенберг / Фото: instagram.com/blakelively

"Все, что она делала, она делала на 200%. Она сполна смеялась над чьей-то шуткой, шла к руководству, когда чувствовала, что что-то не так, очень переживала за свою работу, гордилась тем, что является частью этого сообщества и индустрии. Она была безумно предана преданной своим друзьям и всегда носила блеск для губ со вкусным карамельным запахом, потому что она не просто хотела сверкать на камеру, ей нравилось создавать приятные впечатления для всех, кто был в ее орбите. Она была хорошим человеком насквозь", - вспомнила актриса.

Блейк Лайвли отметила, что очень важно ценить людей рядом и друзей, ведь трагедия может произойти в любое время. Актрисе жаль, что у нее не было возможности встретиться со старой подругой. Впрочем артистка отметила, что Мишель Трахтенберг навсегда останется в памяти.

Мишель Трахтенберг / Фото: Associated Press

"Мир потерял глубоко отзывчивого и доброго человека Мишель. Пусть его труд и его огромное сердце помнят те, кому посчастливилось узнать его огонь", — добавила актриса.

Напомним, Мишель Трахтенберг умерла 26 февраля. Тело актрисы обнаружили в собственной квартире. Знаменитости было всего 39 лет.

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