Блэйк Лайвли показалась в купальнике через два месяца после четвертых родов

Голливудские супруги Блэйк Лайвли и Райан Рейнольдс не устают заряжать своих фанов позитивом.

Теперь семья находится в отпуске, откуда поделилась солнечными и забавными фото. Первой фотографии разместила Лайвли. Как известно, два месяца назад своему мужу артистка родила четвертую дочь. И, стоит отметить, что Блейк выглядит непревзойденно.

Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвли прекрасно выглядит после четвертых родов / Фото: instagram.com/blakelively

В Instagram звезда запостила несколько снимков, где позирует в купальнике и демонстрирует очень красивую фигуру. Также Блейк показала фото с улыбающимся Рейнольдсом и их мамами Элейн Лайвли и Тамми Рейнольдс.

Блейк Лайвли с мужем и их мамами / Фото: instagram.com/blakelively

Райан Рейнольдс / Фото: instagram.com/blakelively

"Она продает ракушки на берегу моря", — такой надписью сопроводила кадры артистка.

Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/blakelively

Отметим, что у Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса четверо детей и все дочери: восьмилетняя Джеймс, шестилетняя Инес, трехлетняя Бетти и младшая дочь, появившаяся на свет 13 февраля этого года. Ее имя многодетные родители пока держат в секрете.

Кстати, не так давно Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли впервые засветили лицо новорожденной дочери. Снимки были сделаны на базе футбольного клуба Рейнольдса.

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