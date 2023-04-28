Блейк Лайвли после четвертых родов восхитила выходом в кожаном платье с глубоким декольте

Американская актриса Блэйк Лайвли после рождения четвертого ребенка быстро вернулась к светской жизни.

Знаменитость посетила открытие флагманского бутика Tiffany&Co в Нью-Йорке. Для своего выхода в свет Блейк выбрала стильное платье-рубашку из искусственной кожи шоколадного цвета, под которое она не надевала бюстгальтер.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Изящные формы молодой мамочки подчеркнули глубокое декольте и разрез выше колена, а свою талию Лайвли выделила пояском. Образ звезды дополнили босоножки в цвет платья и массивные золотые украшения – браслеты на руках и колье в виде змеи на шее.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Также Блейк решила поэкспериментировать с прической и удивила поклонников пышными кудрями. В Сети разделились мысли на этот счет, ведь фаны привыкли видеть Лайвли с прямыми волосами.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Напомним, что в феврале 2023 года Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз — у них родилась еще одна дочь. Уже через два месяца после родов актриса показала стройную фигуру в купальнике во время отдыха.

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