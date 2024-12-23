Блейк Лайвли публично обвинила известного актера в сексуальных домогательствах

Американская актриса Блейк Лайвли обвинила актера и режиссера Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах.

Артисты работали вместе над фильмом "Все закончиться на нас", где воплотили на экранах главные роли. Лайвли вышла с публичным комментарием и заявила, что на съемочной площадке была токсичная атмосфера, которую вызвал непосредственно Бальдони, пишет Daily Mail. В судебном иске актриса утверждает, что коллега во время съемок целовал ее дольше определенного времени, показывал ей фото и видео обнаженных женщин, много говорил о сексе и обсуждал гениталии членов съемочной группы.

Джастин Бальдони / Фото: Associated Press

Кроме того, Джастин Бальдони собрался уничтожить репутацию Лайвли из-за того, что она отказалась пиарить фильм. К слову, актриса видела рекламу картины более жизнерадостной, а режиссер сделал акцент на теме домашнего насилия. Как говорится в иске, Бальдони вместе с публицисткой Дженнифер Абель и кризисным пиар-менеджером Мелиссой Натан подготовили целый план, чтобы испортить репутацию Лайвли, а режиссера – наоборот отбелить.

"Я надеюсь, что мой судебный иск поможет отодвинуть завесу над этой зловещей тактикой мести, чтобы нанести вред людям, говорящим о неправомерном поведении, и поможет защитить других, которые могут стать мишенью", — прокомментировала Блейк Лайвли.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Команда Джастина Бальдони уже отреагировала на скандальные обвинения. Актер все отрицает и отмечает, что судебный иск – это попытка Лайвли отбелить свою репутацию после того, как появились слухи о ее не лучшем поведении на съемочной площадке.

Напомним, недавно Голливуд всколыхнули новые ужасные обвинения. Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке скандального P. Diddy. Исполнитель уже прокомментировал это.

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