Блейк Лайвли с большим животиком показала неожиданный лайфхак для беременных

Американская актриса Блэйк Лайвли показала неожиданный лайфхак для будущих мамочек.

Знаменитость пожаловалась в сторис в Instagram, что во время беременности некоторые вещи стали для нее маловаты, поэтому ей приходится искать выход из ситуации.

Например, одно из платьев Блейк не застегивалось спереди, а юбка наоборот – сзади. Именно поэтому актриса решила объединить эти две вещи в одном образе.

"Когда задняя часть юбки не застегивается и передняя часть платья не застегивается, носите и то и другое. Кто сказал, что две ошибки не делают правильного?", — подписала фото в аутфите актриса.

Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/blakelively

Отметим, что Блейк всегда с юмором относится к любым ситуациям, даже если дело касается ее беременности. Да, недавно Лайвли пошутила о своем немалом животике во время беременности во время тренировки.

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