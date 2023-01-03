Блэйк Лайвли в форме для тренировок с большим животиком показала, как изменилась за время беременности

Американская актриса Блэйк Лайвли показала, как изменилась за месяцы беременности.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала коллаж из двух фотографий в начале беременности и сейчас. На фото Блейк продемонстрировала свою фигуру в облегающих лосинах и коротком спортивном топе рядом со своим тренером в спортзале.

Подпись к фотографиям актриса сделала в своем стиле — с чувством юмора и самоиронией.

"Потрясаюсь уже несколько месяцев. Что-то не работает", — пошутила над своим немаленьким животиком Лайвли.

Беременная Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/blakelively

Напомним, что о четвертой беременности звезды сериала "Сплетница" стало известно в сентябре 2022 года. Вместе со своим мужем актером Райяном Рейнольдсом знаменитость воспитывает троих дочерей.

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