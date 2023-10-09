Близкие Нины Матвиенко рассказали о болезни артистки, которую она скрывала: "Ей сделали операции"

Близкие подруги Народной артистки Украины Нины Матвиенко, которой не стало 8 октября, рассказали о болезни исполнительницы, которую она от всех скрывала.

Певица и телеведущая Анжелика Рудницкая призналась, что легендарная певица находилась в больнице. Нина Матвиенко тяжело болела. Однако о болезни артистки ее друзья узнали относительно недавно. К слову, исполнительница также запрещала ее посещать в больнице, ведь не хотела, чтобы ее видели такой. Рудницкая не уточняла, с какой именно болезнью боролась Нина Митрофановна.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/zhvl_official

"Мы, ее друзья, узнали о болезни относительно недавно. Молчали, потому что она не хотела показываться слабой. Я спрашивала Тоню, можно ли приехать в больницу, ответила, что мама не хочет, чтобы ее видели такой. Она до последнего беспокоилась, чтобы оставаться настоящей княгиней", — рассказала Рудницкая в интервью Obozrevatel.

Народная артистка Украины Валентина Ковальская призналась, что Нине Матвиенко сделали две операции: на поджелудочной и на почках. Певица вспомнила, как подруга присылала ей фото из больницы. Как говорит Ковальская, Нина Митрофановна на снимках выглядела красиво, однако ее длинные волосы были коротко подстрижены.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я знала, что Нина лежит в больнице, что ей сделали операции, но была уверена, что ее вытащат. Делали операцию на поджелудочной, а потом вроде бы на почках. Уточнения, чем именно болеет, не было. Я думала: ну бывает, возраст. Поддерживала ее, присылала всякие смешинки. Она писала: "Уже одна операция прошла, еще вторую жду". После второй прислала фото. Сидела в кресле, выглядела хорошо, правда, с коротко подстриженными волосами. Написала: "Я уже могу сидеть, слава Богу". Я ответила: "Ты будешь не только сидеть, но и летать на крыльях песен". Разве могла подумать, что все так страшно?", — рассказала Ковальская.

Напомним, Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября. Трагическую новость сообщила ее дочь Тоня Матвиенко. Певица не стала называть причину смерти и попросила о конфиденциальности. Также 8 октября стало известно, где и когда пройдет прощание с легендарной исполнительницей.

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