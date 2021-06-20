Блогер Алена Венум рассказала, сколько зарабатывает денег

Также Алена прокомментировала критику пользователей относительно ее веса.

Известная украинская блогерша Алена Венум рассказала, сколько зарабатывает денег.

Так, армия подписчиков приносит ей солидные доходы, около 10 000 долларов в месяц, ведь в Instagram за жизнью девушки следит 4,2 млн фолловеров, а на YouTube — 5,5 млн. Интернет-звезда из Кременчуга — вторая самая популярная блогерша по версии журнала Forbes, говорится в программе "Світське життя".

"Достаточно, чтобы обеспечить себя, семью и помогать родителям. Ну, если гривны в тугриках, то да, мы миллиардеры на Бали. Да, десятки тысяч долларов, блогеры столько зарабатывают", — поделилась Венум.

Также Алена прокомментировала критику пользователей относительно ее веса. Так, после родов девушка несколько набрала лишних кило, из-за чего нередко получала хейтерские комментарии.

"Когда ты на гормонах и у тебя такие гормональные страхи, оскорбляет все, конечно, я плакала. Но, в плане того, что я была жирная, как они говорили, во-первых они в принципе были правы, во-вторых, для меня самое главное, как ко мне относился муж. Ему все нравилось, мне важнее, что творится в его голове, чем в головах миллионов людей", — отметила блогер.

Алена и ее муж Дерел пока что живут в Украине, впрочем, рассматривают возможность переехать в Америку.

Напомним, ранее вдова известного блогера София Стужук обнажилась для мужского глянца. Девушка снялась в откровенной фотосессии.

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