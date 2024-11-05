Блогер-беглец Александр Волошин приобрел роскошную виллу на Бали и похвастался ее видом изнутри

Скандальный блогер Александр Волошин, который летом сообщил о бегстве из Украины, приобрел роскошную виллу на Бали.

Об этом беглец сообщил в своем Instagram. Волошин опубликовал видео, где поделился, что сделал такое, о чем раньше и мечтать не мог. В частности, скандальный блогер купил роскошную виллу на Бали. Также Волошин показал, как выглядит дом изнутри.

"Как сказала бы моя мама: "Я и мечтать о таком не могла". Александр Олегович купил виллу на Бали. А купил я эту виллу не только потому, что мечтаю, а потому, что мечтала моя мама, а не я. А я понимаю, что это просто цель, которая стоит вот столько денег, и для того, чтобы эти деньги заработать, нужно совершить вот такие и такие действия", — поделился Волошин.

Блогер-беглец Александр Волошин обзавелся жильем на Бали

Однако на вилле блогер не торопится жить. Как пояснил Волошин, дом он будет использовать в целях заработка. В частности, Александр планирует сдавать виллу в аренду и получать ежемесячно от 4 тысяч долларов.

"Я приобрел виллу, которая будет сдаваться ежемесячно минимум за 4 тысячи долларов (весь год, потому что здесь нет сезонности). Всегда пытаюсь тратить средства так, чтобы это мне приносило максимальный профит", — отметил блогер.

Александр Волошин купил виллу на Бали / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Отметим, Александр Волошин — бывший муж певицы Анны Тринчер. Недавно блогер удивил заявлением, что они помирились.

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