Блогер-беглец Волошин раскрыл, почему не вернется в Украину и чем будет заниматься за границей

Скандальный блогер Александр Волошин, который во время войны сбежал за границу, заявил, что не вернется в Украину.

Об этом он рассказал в своем Instagram. По словам блогера, своего будущего в Украине он не видит. Волошин планирует поселиться в Испании и готовит соответствующие документы. За границей скандальный блогер хочет заниматься предпринимательской деятельностью, открыть ФЛП и платить там налоги.

"Я думаю, если бы вы оказались в моей ситуации, то у вас бы вообще не было варианта возвращаться в Украину… Я строю другую жизнь, но при этом не забываю о своем доме. Я не вижу своих детей в Украине. Я открываю ФЛП в Испании, буду платить здесь 20% налогов и буду делать это с кайфом, потому что знаю и вижу, куда они идут", — высказался блогер.

Пост Александра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Александр Волошин предположил, что вернется в Украину только в том случае, когда изменится политическая система. Однако свою будущую семью блогер не хочет видеть в стране, а только за границей.

"Если придет лидер, который реально начнет менять систему, – я думаю, что вернусь и помогу, чем смогу, но при этом мои дети будут жить в Европе или в Америке", – заявил блогер.

Пост Александра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Отметим, в конце августа Александр Волошин признался, что сбежал из Украины. По словам блогера, он должен был это сделать, ведь якобы чувствовал угрозу для своей жизни. Недавно бывшая жена Волошина – певица Анна Тринчер – высказалась о его поведении и призналась, общается ли с ним.

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