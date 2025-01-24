Блогер-беглец Волошин заявил о серьезных проблемах с алкоголем и наркотиками: "Это меня убило"

Скандальный блогер Александр Волошин, сбежавший из Украины летом прошлого года, сообщил о серьезных проблемах в жизни.

Блогер после ряда скандальных историй стал заложником алкоголя и вредных веществ. В своем фотоблоге Волошин признался, что все началось с момента после попадания Россией по "Охматдету". В частности, тогда знаменитость заподозрили в том, что деньги, собранные им на помощь детям после обстрела детской больницы, Александр забрал себе. Впрочем, впоследствии он опроверг эту информацию, опубликовав все отчеты.

Тем не менее, по словам Волошина, это значительно подорвало его психоэмоциональное состояние. И несмотря на попытки избавиться от вредных зависимостей, он постоянно срывается. Однако в один момент знаменитость пришел в себя и решил себя окончательно взять в руки.

"После истории с "Охматдетом" перевернулась вся жизнь и, наверное, это меня убило. Сейчас в течение года пытаюсь переродиться. И очень часто я убегал от себя и мыслей в алкоголь и наркотические вещества. После этой ситуации я до сих пор не пришел в себя. До семи утра сейчас просто "висел". Но пришел домой и понял, что не туда качусь. Сейчас даже самая маленькая ситуация может выбить меня из колеи. Понимаю, что очень большая вина в том, что я убегал от себя в алкоголь и все остальное. И когда я сейчас пил с полуночи до семи, то не могу контролировать свои мысли. Мне было х*й*во. Не представляете, сколько раз это бросал и возвращался!" – сказал Волошин.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Блогер заявил, что поставил себе цель – не употреблять никаких вредных веществ в течение года. Он объяснил, что специально вышел с таким заявлением на публику, потому что перед миллионной аудиторией ему будет труднее сдаться.

"Не могу сказать, что я наркоман или алкоголик, но я срываюсь и оно меня убивает. Не могу собраться. Хочу сказать, что никакой капли алкоголя или чего-либо меняющего состояние я не буду употреблять до конца года. Если сорвусь, то буду человеком, который не держит слово перед большим количеством людей. А я так дальше просто не смогу жить. Сдержу это слово", - подчеркнул Александр.

Напомним, недавно певец Олег Винник, который также незаконно уехал из Украины, после провального концерта в Польше объявил еще два концерта в другой стране. Знаменитость запланировал получить большой гонорар, ведь цены на шоу просто ошеломляют.

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