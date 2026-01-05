Блогер-беглец Александр Волошин оказался в розыске ТЦК и удивил реакцией

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Реклама

Скандальный блогер Александр Волошин, который во время полномасштабной войны выехал за границу, оказался в розыске.

Об этом он сообщил в Instagram-stories. В частности, блогер показал соответствующее сообщение из "Резерв+" - приложения для призывников, военнообязанных и резервистов. Там говорилось о том, что Александра Волошина разыскивает территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Причина - нарушение правил воинского учета.

Блогер уже отреагировал на розыск. Александр отметил, что снова там оказался. Соответственно, судя по реакции Волошина, он уже не впервые попадает в розыск. Однако этот вопрос блогер решал, поскольку отметил, что "его только недавно оттуда сняли".

Реклама

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

"Опять в розыске...Только недавно сняли...Что ж такое...", - отреагировал блогер.

Отметим, летом 2024 года Александр Волошин покинул Украину и поселился за границей. О своем выезде он объявил публично и заявил, что был вынужден так поступить, поскольку его жизни якобы угрожала опасность. Однако украинцев сильно возмутил поступок блогера. Дело в том, что точно непонятно, как именно Александр Волошин пересек границу, ведь мужчинам призывного возраста, а ему на тот момент было 26 лет, запрещен выезд из Украины, поскольку в стране действует военное положение.