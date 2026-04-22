Блогер Беспалов после таинственного исчезновения показал первое фото с фронта: как проходит его служба

Известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов после таинственного исчезновения показал свои первые фото со службы на фронте.

Звезда Сети вышел на связь и пообщался с поклонниками в Instagram-stories. Конечно же, Богдана Беспалова просто засыпали вопросами о том, что с ним произошло, где он сейчас находится, когда вернется и как проходит его служба. В детали блогер вникать не стал, однако на некоторые вопросы отвечал. Кроме того, Богдан Беспалов публиковал фотографии, на которых изображен в военной форме.

К слову, у блогера поинтересовались, действительно ли он на фронте. На что звезда Сети ответил коротко, но вполне понятно: "Скажу лишь то, что спать в земельных норах - это холодно и сыро". Также блогер высказался и о прохождении базовой общевойсковой подготовки. Беспалов признался, что его обучение проходило не в Десне.

Кстати немало подписчиков блогера интересует, когда он наконец-то вернется к своей профессиональной деятельности и снова будет рассказывать сплетни о звездах шоу-бизнеса. На что он ответил так: "Верю, что скоро".

Отметим, в конце января Богдан Беспалов внезапно исчез, чем спровоцировал немало сплетен. Впоследствии оказалось, что блогера мобилизовали. Однако относительно этого начало появляться немало сплетен, мол, к этому причастна звезда, которой Беспалов перешел дорогу. Причастность к мобилизации блогера приписывали даже певице Елене Тополе. Недавно артистка ответила на эти упреки.