Блогер Беспалов заявил о "похищении" и назвал звезду, которая по его версии "хотела уничтожить его"

Богдан Беспалов

Украинский блогер и сплетник Богдан Беспалов после длительной паузы вернулся к публичности и впервые подробно объяснил, почему исчез из медиапространства.

Как выяснилось, несколько месяцев инфлюенсер не выходил на связь из-за мобилизации. На своем YouTube-канале он рассказал об обстоятельствах, которые предшествовали службе, и назвал их «похищением». Блогер также намекнул на причастность к ситуации известной певицы, хотя прямо имени не озвучил. В то же время в названии видео появилась провокационная подпись с конкретикой: «Не Тина Кароль. Ментовка Елена Тополя».

«24 января 2026 года моя жизнь изменилась навсегда. Была заказчица — не вижу смысла называть ее имя, потому что это обсудили уже абсолютно все. Это на ее совести, судьба ее уже наказывает. Не хочу давать дополнительного внимания человеку, который хотел уничтожить меня. Потому что я должен был оказаться в другой бригаде, где люди исчезают. Но этого не произошло. Бумеранг существует и с этой певицей это уже происходит», — заинтриговал звезда Сети.

Инфлюенсер также рассказал, что за ним якобы следили правоохранители, после чего его доставили в ТЦК для проверки документов. Там он прошел военно-врачебную комиссию, несмотря на проблемы со зрением, и был направлен на базовую общевойсковую подготовку.

«Несколько дней подряд на гражданской машине представители полиции следили за мной, чтобы меня задержать. В кафе вблизи моего ЖК представители полиции заявили о проверке документов и что я проеду с ними. Я не сопротивлялся. Меня отвезли в ТЦК и держали достаточно долго. У меня огромные проблемы со зрением, но это никого не интересовало», — пояснил Беспалов.

После этого Беспалов начал службу. Он признался, что период адаптации был непростым, но побратимы порадовали его своим пониманием и поспособствовали быстрой адаптации.

«Я оказываюсь в армии, части и не могу выйти на связь — у нас был карантин, 10 дней без телефона. Мне не позволяли публично коммуницировать. Но я попал в хороший коллектив, где была человекоцентричность. Они помогли мне пройти путь принятия. Но БЗВП мне далось сложно. Я постоянно болел — и это везде», — признался Богдан.

Отдельно он отметил, что пережитый опыт существенно изменил его мировоззрение и он еще раз «убедился, что делает все правильно». Беспалов говорит, что не считает свою историю исключительной, ведь подобные ситуации случаются со многими. Уже сейчас, по словам Богдана, он имеет возможность «в свободное от службы время» продолжать работать над созданием контента с «ревизией зашкваров» шоубиза для собственного сообщества.

«Это страшное ощущение, когда не чувствуешь себя безопасно и тебя похищают. Я не делаю себя особенным, это массово. За этот период случилось много вещей. Были безосновательные обвинения. Я обычный человек, который прошел достойно этот путь», — подчеркнул сплетник.

К слову, сама Елена Тополя уже реагировала на такие упреки Богдана Беспалова. Ранее она опровергала громкие заявления блогера и говорила, что не причастна к содействию его мобилизации.

