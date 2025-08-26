- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 323
- Время на прочтение
- 1 мин
Блогер Даша Евтух похвасталась большим загородным домом и раскрыла, почему переехала туда из квартиры
Она живет там вместе с мужем и маленькой дочкой.
Тиктокерка Даша Евтух вместе с мужем Александром показала свой двухэтажный дом и назвала причину переезда из квартиры.
В новом выпуске "Ближе к звездам" блогер продемонстрировала свой арендованный загородный дом, который расположен под Киевом.
Семья поделилась, что живет на два города — Киев и Полтаву, ведь и там, и там у них есть недвижимость. Несмотря на уют, который уже царит в доме, супруги не уверены, что останутся здесь навсегда. Муж Даши назвал их пару "кочевниками".
"Мы кочевники, и в Полтаве у нас дом, и здесь", — отметил он.
Также блогер поделилась, почему решила переехать из квартиры в частный сектор. Она обуславливает это дискомфортом для ребенка, который приносит подъезд и само место жительства.
Муж знаменитости провел небольшую экскурсию по дому и показал большой зал, где обустроена зона для отдыха, игры для ребенка и творческий уголок самой Даши. Там она учится играть на фортепиано, рисует и вышивает.
Александр не обошел и кухню. Он отметил, что чаще жены занимается приготовлением пищи, ведь маленькая дочь Фемида, не может долго оставаться без мамы.
Напомним, недавно Даша Евтух ошеломила появлением на красной дорожке. Блогерша появилась в резиновых тапочках и с сумкой в клеточку.